Агент Задорова: «Ванкувер» был в приоритетном списке клубов. Главный тренер и вся организация «Кэнакс» хотели видеть Никиту еще в прошлом сезоне»

Теги Ванкувер Калгари НХЛ Рик Токкет Никита Задоров Дэн Мильштейн Чемпионат.com Хоккей

Агент Никиты Задорова прокомментировал обмен игрока в «Ванкувер» из «Калгари».

«Ванкувер» у нас был в приоритетном списке клубов, в котором Никита хотел оказаться. Главный тренер команды и вся организация «Ванкувера» хотели видеть Никиту еще в прошлом сезоне, в клубе пытались произвести обмен еще в прошлом сезоне, но тогда не получилось.

Накануне в «Ванкувере» сделали обмен, высвободили нужные средства. В итоге «Ванкувер» провернул сделку, которую хотел сделать еще в прошлом сезоне, поэтому Никита оказался в «Кэнакс», – сказал Дэн Мильштейн.

«Калгари» обменял Задорова в «Ванкувер» на 2 драфт-пика

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5 комментариев
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Так ведь местные эксперты, обидевшись на критику деда, говорили, что Задоров - мешок. Это что же получается - Ванкувером руководят физруки из начальной школы, раз решили его выменять? Непонятно, как такие дилетанты идут вверху таблицы.
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Ответ Maxim Shumov
Так ведь местные эксперты, обидевшись на критику деда, говорили, что Задоров - мешок. Это что же получается - Ванкувером руководят физруки из начальной школы, раз решили его выменять? Непонятно, как такие дилетанты идут вверху таблицы.
будет непросто, но Задоров им поможет опуститься пониже)
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садовника слушай больше)
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