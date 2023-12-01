Агент Задорова: «Ванкувер» был в приоритетном списке клубов. Главный тренер и вся организация «Кэнакс» хотели видеть Никиту еще в прошлом сезоне»
Агент Никиты Задорова прокомментировал обмен игрока в «Ванкувер» из «Калгари».
«Ванкувер» у нас был в приоритетном списке клубов, в котором Никита хотел оказаться. Главный тренер команды и вся организация «Ванкувера» хотели видеть Никиту еще в прошлом сезоне, в клубе пытались произвести обмен еще в прошлом сезоне, но тогда не получилось.
Накануне в «Ванкувере» сделали обмен, высвободили нужные средства. В итоге «Ванкувер» провернул сделку, которую хотел сделать еще в прошлом сезоне, поэтому Никита оказался в «Кэнакс», – сказал Дэн Мильштейн.
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