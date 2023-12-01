Павел Буре: «Россия – ведущая хоккейная держава. Если команда такого уровня не будет участвовать, то турнир НХЛ не совсем настоящий»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ Павел Буре Кубок мира Политика Р-Спорт Хоккей

Павел Буре высказался о турнире НХЛ для сборных без России.

Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«Насколько я знаю, то на 100 процентов ничего не утвердили. Пока не было объявления, что турнир состоится. Пока это все в планах.

В мире и в хоккее все еще может поменяться. Но Россия является ведущей хоккейной державой. Если команда такого уровня не будет участвовать, то этот турнир – не совсем настоящий.

Бойкот других стран? Сейчас сложная политическая обстановка. К сожалению, это рефлектирует на хоккей. Говорили, что спорт вне политики. Но, получается, что в политике», – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

Финляндия откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных в случае допуска России (Iltalehti)

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65 комментариев
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В живем в самой прекрасной стране, а все остальные страны нам завидуют. Ведь когда-то заставка в юмористической программе, а ныне единственный смысл во всех высказываниях власть -имущих, -держащих, -отирающихся, -лижущих и т.п.
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А Олимпиада без игроков НХЛ, совсем настоящая?))
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Да, настолько ведущая - что уже финнам в последнее время проигрывали
А так старая песня - нас нет, значит - турнир ненастоящий и победа Канады ненастоящая. А вот если были бы мыыы…
+35
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Ответ Александр Невский
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Причем тут житье-то) Не нравится горлапанство, лицемерие и вранье, а чиновники это, слава богу, ещё не вся Россия.
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Ответ Александр Невский
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А почему я должен уезжать?! Может должны уехать те, кто мне не нравится?)
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Пора понять, что мы уже не ведущая хоккейная держава, мы на пятом месте по количеству игроков в НХЛ, нас финны и шведы обогнали. Хватит ныть, работать начинайте по возвращению в ведущие. И Ротенберга уберите, хватит страну позорить.
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Ответ Амфитрион
Причем тут житье-то) Не нравится горлапанство, лицемерие и вранье, а чиновники это, слава богу, ещё не вся Россия.
Зря вы ему объясняете, у него в голове крутятся только фразы из телевизора, он вас не поймёт))
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Турнир настоящий, только без сборной России. Ведь Кубок 1 канала настоящий и турне со сборной Белоруссии тоже настоящее. И с турниром НХЛ такая же ситуация.
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Пашуня, 90% так называемых "побед советского хоккея" завоёваны без участия ведущих команд НХЛ. При этом я что-то не слышу криков, что эти победы "нинастаяшшии". А россия уже лет 20 - "одна из", не больше.
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Ответ Ковид 07.10.52
Пора понять, что мы уже не ведущая хоккейная держава, мы на пятом месте по количеству игроков в НХЛ, нас финны и шведы обогнали. Хватит ныть, работать начинайте по возвращению в ведущие. И Ротенберга уберите, хватит страну позорить.
У нас ни одного топ-защитника, и пара более-менее приличных центра, а они всё хоккейную галактику завоёвывают мысленно.
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Ответ Дмитрий Кутузов
А почему я должен уезжать?! Может должны уехать те, кто мне не нравится?)
Да, это вообще топ. Имеешь ВО, работаешь, платишь налоги, живёшь на грани бедности - это ты козел, уезжай
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как же нам теперь жить с ненастоящими турнирами без Канады, США, и трёх европейских сборных? может КПК сразу отменить по такому случаю?
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Ответ Евгений Мешков
конечно, у турнира даже названия нет. да и будет ли он, большой вопрос. -------- насчет составов я бы тоже сильно не обольщался. возможно, что там и выступят игроки НХЛ, но статусом ниже. то есть не основные звезды.
Там будут все основные. Не переживай. ;)
НХЛ - это бизнес. А бизнес может хорошо заработать только если будут все лучшие. А они будут.
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Ответ Евгений Мешков
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Настоящий. Но все же понимают разницу между турнирами с участием всех сильнейших (НХЛ) и без их участия.

Суперсерия-72 и последующие Кубки Канады более показательны. Жаль, Харламова отцепили в 1981.
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Ответ kvint(ksk)
Давайте без демагогии. На турнире в формате сильнейшие против сильнейших в последний раз мы обыграли финнов 3:0. Я имею ввиду КМ 2016. Просто как только Россия выигрывает ОИ без НХЛ или ЧМ- это сразу второсортный турнир , но стоит там проиграть - как нашим это ставят в вину.
Так это по факту второсортные турниры, что ОИ-2018, что любой ЧМ. Более того, ОИ-2018 еще более слабый турнир чем обычный ЧМ, ведь на ЧМ хоть вылетевшие игроки из КС, из тех кто захотел, прилетают к плей-офф, в то время как на ОИ-2018 не было вообще ни одного игрока из НХЛ. Не будь второсортными эти турниры, на важнейших чемпионатах в хоккее "ОИ" первые 3.5 тройки состояли бы из местных лиг. Но нет, почему то 6-ка сильнейших команд состоит на 90% из НХЛовцев, а не "второй по силе в мире" в которой детишки знакомых сами знаете кого играют в системного тренера, имея фарм-клубы и забивая на потолоки зп.
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НХЛ тупо сама просто соберет российскую команду из игроков Лиги. И назовут типа сборная легионеров из России, или как-то так. И кто им помешает? Турнир полностью под их юрисдикцией, будут делать че хотят, а третяковым ротенбергам и фетисовым останется тут только кукареку делать.
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Да они без нас как-то обойдутся а вот мы без них большой вопрос.
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Ответ vzi
Сборная тех, кто не поедет на неКубок мира. ;) Василевский // Шестеркин // Бобровский Орлов — Сергачев Гавриков — Проворов Замула — Задоров Любушкин — Минтюков Панарин - Кузнецов - Кучеров Капризов - Малкин - Ничушкин Михеев - Барбашев - Кузьменко Бучневич - Воронков - Марченко Гл. тренеры - Брылин и Гончар
Пара Орлов-Сергачёв это страшно)) Это ночной кошмар Кросби и Макдэвида)
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Ответ Евгений Мешков
ну вы же понимаете, что на ОИ без НХЛ даже Канада и США присылали сборные, то есть разница разницей, но ИГры есть Игры. --------- я на Игры без НХЛ смотрю с другой стороны. есть дискуссия, о статусе КХЛ и является ли она лучшей после НХЛ. и получается, что да, оба титула выиграли команды, составленные из игроков КХЛ.
Присылали. И что?..
На кубок первого канала тоже присылали.
Как там две последние олимпиады называли? Корейский и китайский этапы евротура. ;)

До 1994 уровень был выше за счет того, что советские хоккеисты все играли дома. Но все равно: самый сок это, когда все нхловцы на месте.
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Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют.
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Ответ kvint(ksk)
Давайте без демагогии. На турнире в формате сильнейшие против сильнейших в последний раз мы обыграли финнов 3:0. Я имею ввиду КМ 2016. Просто как только Россия выигрывает ОИ без НХЛ или ЧМ- это сразу второсортный турнир , но стоит там проиграть - как нашим это ставят в вину.
На Олимпийских играх последний раз финов обыгрывали аж в 1998 году. И то Буре затощил, а так финны лучше играли. После этого 6 поражений подряд.
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Ответ Александр Невский
Буре правильно сказал , турнир фейк , лучшие хоккеисты России выступают в НХЛ и считаю что Россия должна была играть а почему тогда Чехов словаков не пригласили ?
Словакия (при всем уважении) - это совсем смешно. Их никогда не звали.

Чехия - они очень сильно сдали за последние 10 лет. Нет не то, что звезд уровня Ягра и Гашека, а даже уровня Ворачека.
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ага. один толковый сорокалетний центр на всю страну
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Ответ Дмитрий Кутузов
Пара Орлов-Сергачёв это страшно)) Это ночной кошмар Кросби и Макдэвида)
Можно первые две пары перетасовать. )
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Ответ Дмитрий Кутузов
А Олимпиада без игроков НХЛ, совсем настоящая?))
""Это другое"))
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Да хватит пылить
Это обычный коммерческий турнир
Россия же проводит Кубок Первого канала и всем пофиг на него
Почему ФХР так волнует другой турнир?
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спорт всегда был и есть в политике. И в хоккее забыли, когда что то выигрывали. как и космос провалили и балет исчез. не надо настальгировать, можно дуть щечки, топать ножками, но существует реальность.
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Ответ Maxim Shumov
Да, настолько ведущая - что уже финнам в последнее время проигрывали А так старая песня - нас нет, значит - турнир ненастоящий и победа Канады ненастоящая. А вот если были бы мыыы…
привет с олимпиады 2018 ))
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Ответ Евгений Мешков
да не то, чтобы переживаю) на мой взгляд очевидно, что турнир этот является пробным шаром, посмотреть насколько имеет смысл ехать на ОИ-2026 . и если снова будет провал как в 2016, то как это было последнее время , найдется причина, не ехать. Поэтому и состав участников такой. ну и исходя из этого - накануне ПО отпускать звезд , с рисками травм. вот сломается там Макдэвид что скажет Эдмонтон про эти олимпиады?) ---------- НХЛ это бизнес, поэтому он себя и ведет как бизнес - риски просчитывает и ими управляет.
Если будет турнир от НХЛ в 2025, то там будут все сильнейшие (кроме российских игроков). Никто ради дублеров затевать такой турнир не будет.
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Сборная тех, кто не поедет на неКубок мира. ;)

Василевский // Шестеркин // Бобровский

Орлов — Сергачев
Гавриков — Проворов
Замула — Задоров
Любушкин — Минтюков

Панарин - Кузнецов - Кучеров
Капризов - Малкин - Ничушкин
Михеев - Барбашев - Кузьменко
Бучневич - Воронков - Марченко

Гл. тренеры - Брылин и Гончар
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Давайте по фактам. СССР нет , а хоккей есть. И Хоккей далеко продвинулся вперед. Поколение Овечкина Малкина постепенно угасает... на смену пришел Кузя , Куч и Каприз но....... всё.
Канада и США настолько убежали вперед за последние 10 лет, что конкурировать с ними мы не можем. Да, Россия хоккейная держава.. но надо менять СИСТЕМУ , даже знаю чью.
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А чудом спастись в финале О.И. 2018 г. В игре со сб. Германии , только что вернувшейся из дивизиона В ,когда НХЛ овцев не было и потом трубить о "великой победе ! Или это другое ?
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Ответ цэсемьэр
ребята тоже за флаг хотят играть, им эта ОАР без символики вряд ли по душе. опять же в плане маркетинга белая форма это провал полный - намного эффективнее подогревать публику на противостоянии с ненавистной красной угрозой (как это было в 70е), чем с безликой командой выходящей на лёд под условный гимн М. Глинки
Та я думаю ребята просто тупо уже играть хотят. Флаг и т.д. это все лирика. Горели бы за флаг, были бы в КХЛ в текущих реалиях. Альтернативу государственному флагу всегда можно найти, у каждого народа. С точки зрения НХЛ это был бы мощный шаг, мол русские не враги, и сами ребята хотели бы почувствовать себя наконец-то равнозначными участниками мирового форума, а не просто легионеры в клубе НХЛ.
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Ответ Евгений Мешков
да не то, чтобы переживаю) на мой взгляд очевидно, что турнир этот является пробным шаром, посмотреть насколько имеет смысл ехать на ОИ-2026 . и если снова будет провал как в 2016, то как это было последнее время , найдется причина, не ехать. Поэтому и состав участников такой. ну и исходя из этого - накануне ПО отпускать звезд , с рисками травм. вот сломается там Макдэвид что скажет Эдмонтон про эти олимпиады?) ---------- НХЛ это бизнес, поэтому он себя и ведет как бизнес - риски просчитывает и ими управляет.
Он за плюсики продался, не объясняй ему.
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Ответ vzi
Сборная тех, кто не поедет на неКубок мира. ;) Василевский // Шестеркин // Бобровский Орлов — Сергачев Гавриков — Проворов Замула — Задоров Любушкин — Минтюков Панарин - Кузнецов - Кучеров Капризов - Малкин - Ничушкин Михеев - Барбашев - Кузьменко Бучневич - Воронков - Марченко Гл. тренеры - Брылин и Гончар
Да уж, канадцы глянули на состав, и испугались
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Ответ Кино Музыка
В Швеции 10 млн населения, в Финляндии 5. Серьезный турнир)
Значит, надо звать Китай, Индию, Индонезию, Пакистан....
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Ответ Camry163
А без Чехии настоящий?
Хотелось бы всю большую шестерку сборных увидеть в деле, но Чехия последние 10 лет - это булка.
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Ответ Александр Аствацатуров
Давайте по фактам. СССР нет , а хоккей есть. И Хоккей далеко продвинулся вперед. Поколение Овечкина Малкина постепенно угасает... на смену пришел Кузя , Куч и Каприз но....... всё. Канада и США настолько убежали вперед за последние 10 лет, что конкурировать с ними мы не можем. Да, Россия хоккейная держава.. но надо менять СИСТЕМУ , даже знаю чью.
Пэнэрин еще и три вратаря-Везины.
С защитой туго и с элитными центрами. Так-то для 3-4 звена сборной Барбашев и Воронков в качестве центров норм.

Впрочем, прикидывал состав Канады, и тоже не могу сказать, что там прям россыпь талантов. Центров много, краев на очень. В защите тоже не так много новых пронгеров и уэберов. Но Канада - это система с юных лет. Они этим всегда были сильны.

У США очень крутая сборная, если всех нхловцев собрать. И Швеция.
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Павел Буре: «Россия – ведущая хоккейная держава. Языком третьяка, фетисова, буре и К"
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Ответ Амфитрион
Причем тут житье-то) Не нравится горлапанство, лицемерие и вранье, а чиновники это, слава богу, ещё не вся Россия.
Если что то ненравиться идите на выборы и отдавайте свой голос за тех кто сделает вашу жизнь лучше .
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Ответ Дмитрий Кутузов
А почему я должен уезжать?! Может должны уехать те, кто мне не нравится?)
Все кто против президента и России уехали , в России остались те кто за президента РФ Путина за Россию .
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Ответ Дмитрий Рабко
Жаль, что в Крыму, Луганщине и Донетчине в 2014 году такое в голову некоторым не пришло.
В Донецке Луганске Крыму людям становится плохо от слово Украина их тошнит .
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Понятого-понятно, если не срать в комментах, то комментарии спортса не совсем настоящие
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Ответ Дмитрий Кутузов
А Олимпиада без игроков НХЛ, совсем настоящая?))
Это решение не в России принималось. Думаю весь хоккейный мир хотел бы посмотреть на Олимпиаду с игроками из нхл, только боссы нхл этого не захотели.
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Ответ vzi
Присылали. И что?.. На кубок первого канала тоже присылали. Как там две последние олимпиады называли? Корейский и китайский этапы евротура. ;) До 1994 уровень был выше за счет того, что советские хоккеисты все играли дома. Но все равно: самый сок это, когда все нхловцы на месте.
. Более того, дома играли чехословаки (за некоторым исключением), шведы, финны (пусть и не такие сильные как сейчас), да практически все кроме северо американцев.
Уровень был очень приличным, пусть и конечно включение в список участников НХЛ поднимал ценнность соревнований на другой уровень
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Верно Паша!!!
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Платочек дать, слезу подтереть
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буре закрой свой рот, смердит очень...., а я и не знал что он тут накатал со стариком на должность)))) без мыла в .... влезете, а потом вонища от вас
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Однако мы гордимся победами на ОИ, куда ни Канада ни Штаты не катаются. Так же будет и по Кубку Мира.
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А без Чехии настоящий?
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