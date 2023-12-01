Павел Буре: «Россия – ведущая хоккейная держава. Если команда такого уровня не будет участвовать, то турнир НХЛ не совсем настоящий»

Павел Буре высказался о турнире НХЛ для сборных без России.

Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«Насколько я знаю, то на 100 процентов ничего не утвердили. Пока не было объявления, что турнир состоится. Пока это все в планах.

В мире и в хоккее все еще может поменяться. Но Россия является ведущей хоккейной державой. Если команда такого уровня не будет участвовать, то этот турнир – не совсем настоящий.

Бойкот других стран? Сейчас сложная политическая обстановка. К сожалению, это рефлектирует на хоккей. Говорили, что спорт вне политики. Но, получается, что в политике», – сказал специальный представитель по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

Финляндия откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных в случае допуска России (Iltalehti)