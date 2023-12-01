Павел Буре: «Россия – ведущая хоккейная держава. Если команда такого уровня не будет участвовать, то турнир НХЛ не совсем настоящий»
Павел Буре высказался о турнире НХЛ для сборных без России.
Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.
В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.
«Насколько я знаю, то на 100 процентов ничего не утвердили. Пока не было объявления, что турнир состоится. Пока это все в планах.
В мире и в хоккее все еще может поменяться. Но Россия является ведущей хоккейной державой. Если команда такого уровня не будет участвовать, то этот турнир – не совсем настоящий.
Бойкот других стран? Сейчас сложная политическая обстановка. К сожалению, это рефлектирует на хоккей. Говорили, что спорт вне политики. Но, получается, что в политике», – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.
Финляндия откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных в случае допуска России (Iltalehti)
А так старая песня - нас нет, значит - турнир ненастоящий и победа Канады ненастоящая. А вот если были бы мыыы…
НХЛ - это бизнес. А бизнес может хорошо заработать только если будут все лучшие. А они будут.
Суперсерия-72 и последующие Кубки Канады более показательны. Жаль, Харламова отцепили в 1981.
На кубок первого канала тоже присылали.
Как там две последние олимпиады называли? Корейский и китайский этапы евротура. ;)
До 1994 уровень был выше за счет того, что советские хоккеисты все играли дома. Но все равно: самый сок это, когда все нхловцы на месте.
Чехия - они очень сильно сдали за последние 10 лет. Нет не то, что звезд уровня Ягра и Гашека, а даже уровня Ворачека.
Это обычный коммерческий турнир
Россия же проводит Кубок Первого канала и всем пофиг на него
Почему ФХР так волнует другой турнир?
Василевский // Шестеркин // Бобровский
Орлов — Сергачев
Гавриков — Проворов
Замула — Задоров
Любушкин — Минтюков
Панарин - Кузнецов - Кучеров
Капризов - Малкин - Ничушкин
Михеев - Барбашев - Кузьменко
Бучневич - Воронков - Марченко
Гл. тренеры - Брылин и Гончар
Канада и США настолько убежали вперед за последние 10 лет, что конкурировать с ними мы не можем. Да, Россия хоккейная держава.. но надо менять СИСТЕМУ , даже знаю чью.
С защитой туго и с элитными центрами. Так-то для 3-4 звена сборной Барбашев и Воронков в качестве центров норм.
Впрочем, прикидывал состав Канады, и тоже не могу сказать, что там прям россыпь талантов. Центров много, краев на очень. В защите тоже не так много новых пронгеров и уэберов. Но Канада - это система с юных лет. Они этим всегда были сильны.
У США очень крутая сборная, если всех нхловцев собрать. И Швеция.
Уровень был очень приличным, пусть и конечно включение в список участников НХЛ поднимал ценнность соревнований на другой уровень