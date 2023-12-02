Михайлов о турнире сборных: «НХЛ политизирована. Мировой хоккей держится на противостоянии России и Канады. Это две великие хоккейные державы»

Борис Михайлов считает НХЛ политизированной организацией.

– Вы работали на Кубке мира в 1996 году, возглавляя сборную России. Какие ваши соображения о том, что НХЛ в 2025 году планирует провести международный турнир без участия россиян?

– Давайте подумаем – те, кто хотят провести Кубок мира сейчас, относятся ли к нам дружественно? Нет. Это же политический вопрос. До этого года я думал, что – независимая организация. Такой ее считали во всем мире. А сейчас я пришел к убеждению, что НХЛ тоже политизирована.

Я так скажу: хоккей без национальной сборной России – это средненькие турниры. Такими без нас получаются чемпионаты мира, Кубки мира, Олимпиады.

– это сила и значимость. Хотите вы этого или нет, но высота мирового хоккея – это матчи России против канадцев. Это две великие хоккейные державы.

Да, были заслуги чехов, попозже – шведов и финнов. А так мировой хоккей держится на противостоянии России и , – сказал двукратный олимпийский чемпион .