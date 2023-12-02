Михайлов о турнире сборных: «НХЛ политизирована. Мировой хоккей держится на противостоянии России и Канады. Это две великие хоккейные державы»
Борис Михайлов считает НХЛ политизированной организацией.
– Вы работали на Кубке мира в 1996 году, возглавляя сборную России. Какие ваши соображения о том, что НХЛ в 2025 году планирует провести международный турнир без участия россиян?
– Давайте подумаем – те, кто хотят провести Кубок мира сейчас, относятся ли к нам дружественно? Нет. Это же политический вопрос. До этого года я думал, что НХЛ – независимая организация. Такой ее считали во всем мире. А сейчас я пришел к убеждению, что НХЛ тоже политизирована.
Я так скажу: хоккей без национальной сборной России – это средненькие турниры. Такими без нас получаются чемпионаты мира, Кубки мира, Олимпиады.
Сборная России – это сила и значимость. Хотите вы этого или нет, но высота мирового хоккея – это матчи России против канадцев. Это две великие хоккейные державы.
Да, были заслуги чехов, попозже – шведов и финнов. А так мировой хоккей держится на противостоянии России и Канады, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
И политизация - это про другую ХЛ, с буквой К в начале.
ни одного русского не выгнали из лиги , ни один не ушёл
посмотрим на КХЛ, увидим обратное.
ни финов ни шведов , так и где политизирован хоккей?
как ни странно в нашей лиге остались и хорошо себя чувствуют североамериканцы , это подтверждает что для них это только бизнес только работа
А вот то, что творится в хоккейной России - это давно уже не элита мирового хоккея.
Игроки какой страны, выступающие в командах НХЛ, лучше.