Михайлов о турнире сборных: «НХЛ политизирована. Мировой хоккей держится на противостоянии России и Канады. Это две великие хоккейные державы»

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Борис Михайлов считает НХЛ политизированной организацией.

– Вы работали на Кубке мира в 1996 году, возглавляя сборную России. Какие ваши соображения о том, что НХЛ в 2025 году планирует провести международный турнир без участия россиян?

– Давайте подумаем – те, кто хотят провести Кубок мира сейчас, относятся ли к нам дружественно? Нет. Это же политический вопрос. До этого года я думал, что НХЛ – независимая организация. Такой ее считали во всем мире. А сейчас я пришел к убеждению, что НХЛ тоже политизирована.

Я так скажу: хоккей без национальной сборной России – это средненькие турниры. Такими без нас получаются чемпионаты мира, Кубки мира, Олимпиады.

Сборная России – это сила и значимость. Хотите вы этого или нет, но высота мирового хоккея – это матчи России против канадцев. Это две великие хоккейные державы.

Да, были заслуги чехов, попозже – шведов и финнов. А так мировой хоккей держится на противостоянии России и Канады, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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33 комментария
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Когда уже научимся трезво смотреть на себя и свое место в мире?!
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Мировой хоккей давно уже держится на клубах НХЛ и противостоянии Канады, США и Швеции. ;)

И политизация - это про другую ХЛ, с буквой К в начале.
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настолько политизированая лига, что не пикнула в адрес российских игроков
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Ну не знаю, последние годы главный матч это Канада - США. А наши Канаде постоянно сливают.
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Ответ Башмак Нирванов
Когда уже научимся трезво смотреть на себя и свое место в мире?!
ответ известен: "никогда".
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НХЛ политизирована? Одной буквой случайно не ошиблись, многоуважаемый ветеран, прославивший советский хоккей?
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Ответ vzi
Мировой хоккей давно уже держится на клубах НХЛ и противостоянии Канады, США и Швеции. ;) И политизация - это про другую ХЛ, с буквой К в начале.
Всё правильно он говорит. Ночная -- она такая...
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Михайлов хоть и уважаемый спортсмен, но уже давно несет откровенный бред, да и возрасте человек...
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Великой хоккейной державой был СССР, а сейчас остался осколок , который с каждым годом уменьшается.
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Канада и СССР и в меньшей степени РФ, только вот это только воспоминания)) теперь новая эпоха , РФ, Иран, Белоруссия , Казахстан и прочие сверхдержавы))))) к этому долго шли и наконец пришли)))
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Мне вот интересно, он реально так думает или просто подлизывает. Неужели люди с таким характером в бытность игрока могли опуститься до тряпки.
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Ответ snork
Михайлов хоть и уважаемый спортсмен, но уже давно несет откровенный бред, да и возрасте человек...
Он озлобленный и закомплексованный тип(((( И таким стал как прекратил играть… а хоккеист конечно выдающийся/
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НХЛ это бизнес
ни одного русского не выгнали из лиги , ни один не ушёл
посмотрим на КХЛ, увидим обратное.
ни финов ни шведов , так и где политизирован хоккей?
как ни странно в нашей лиге остались и хорошо себя чувствуют североамериканцы , это подтверждает что для них это только бизнес только работа
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Дело в том, что развитие хоккея в стране смотрят по состоянию лиг, а не игроков. Россияне в НХЛ - отрезаный ломоть, они - продукт НХЛ.
А вот то, что творится в хоккейной России - это давно уже не элита мирового хоккея.
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Ответ Башмак Нирванов
Когда уже научимся трезво смотреть на себя и свое место в мире?!
уверен, что все он понимает, просто надо так говорить. мерзость
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Мы скоро станет настолько великими, что с ума можно будет зайти. Страшно представить - как же все нам завидуют
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Ему уже давно пора играть в домино..
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почему когда канадцы и американцы не присылают своих игроков на ОИ и ЧМ, эти умные головы не говорят о том, что ОИ и ЧМ это средненькие турниры? еще с такой гордостью сообщают, что победили (когда добиваются успеха). ведь если без россиян крупный турнир не полноценен, то и без нхловцев должно быть то же самое. по их же логике. в футболе итальянцы вон пару раз не отобрались, и ничего, никто не говорит, что чемпионство без их участия неполноценное
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Так и остался он в прошлом веке. А мир движется вперед
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Так все Олимпиады проиграли——- там где были серьезные соперники——
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"Хоккей держится на нашем противостоянии с Канадой". А Канада в курсе вообще?
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Мировой хоккей и НХЛ в частности существовали задолго до появления хоккея в совке.
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Ответ vdvbill.e1.ru
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Почему?)
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Ответ vzi
Мировой хоккей давно уже держится на клубах НХЛ и противостоянии Канады, США и Швеции. ;) И политизация - это про другую ХЛ, с буквой К в начале.
какие противостояния у Швеции , США и Канады?) это все игроки НХЛ
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Ответ Евгений Мешков
какие противостояния у Швеции , США и Канады?) это все игроки НХЛ
В этом и противостояние.
Игроки какой страны, выступающие в командах НХЛ, лучше.
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Ответ Георгий Михеев
Ну не знаю, последние годы главный матч это Канада - США. А наши Канаде постоянно сливают.
Ваши это какие? итальянцы что ли?
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Ответ Башмак Нирванов
Когда уже научимся трезво смотреть на себя и свое место в мире?!
Когда они умрут
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Ответ Костя Кот
уверен, что все он понимает, просто надо так говорить. мерзость
Ничего он не понимает 100%. Это абсолютно искренняя шиза
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Ответ Башмак Нирванов
Когда уже научимся трезво смотреть на себя и свое место в мире?!
ахахахахаха
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закусывать надо
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