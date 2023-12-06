Ковальчук заработает 15 млн рублей до конца сезона в «Спартаке». Еще столько же он может получить бонусами («СЭ»)
Стало известно, сколько Илья Ковальчук заработает в «Спартаке».
Сегодня московский клуб объявил о подписании 40-летнего форварда. Соглашение рассчитано до конца сезона.
По информации «Спорт-Экспресса», Ковальчук заработает 15 миллионов рублей. Еще столько же он может получить в случае выполнения определенных бонусов.
Илья Ковальчук выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/21, после чего пропустил два хоккейных сезона, но не объявлял о завершении карьеры. На Олимпиаде-2022 в Пекине хоккеист работал генеральным менеджером сборной России.
Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.
И в 3 раза больше Пашина??? о_О
Неужели за эти деньги нельзя было добротного напа помоложе найти?