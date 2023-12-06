Ковальчук заработает 15 млн рублей до конца сезона в «Спартаке». Еще столько же он может получить бонусами («СЭ»)

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Стало известно, сколько Илья Ковальчук заработает в «Спартаке».

Сегодня московский клуб объявил о подписании 40-летнего форварда. Соглашение рассчитано до конца сезона.

По информации «Спорт-Экспресса», Ковальчук заработает 15 миллионов рублей. Еще столько же он может получить в случае выполнения определенных бонусов.

Илья Ковальчук выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/21, после чего пропустил два хоккейных сезона, но не объявлял о завершении карьеры. На Олимпиаде-2022 в Пекине хоккеист работал генеральным менеджером сборной России.

Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

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9 комментариев
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неплохая прибавка к пенсии. люди с з/п 50к столько заработают приблизительно за всю жизнь
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Лишний шекель лишним не бывает.
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Машина, на которой он ездит, стоит новой в двое дороже-трое 🤪
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Ответ Jeff Lebowski
Лишний шекель лишним не бывает.
серебреников много не бывает
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Сезон Спартака продлится максимум 5мес. Некисло так своячку насыпали, щедро, Илюша так любит. Жаль, что не в родной Ска помогать систему укреплять...
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Жесть
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То есть больше Цыплакова и Талалуева???
И в 3 раза больше Пашина??? о_О
Неужели за эти деньги нельзя было добротного напа помоложе найти?
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Эти мы бы деньгами да детскому Спартаковскому хоккею помочь -пользы бы больше было !
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Он их ещё и на бабки развёл! Красавчик ежже!!
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