Ковальчук заработает 15 млн рублей до конца сезона в «Спартаке». Еще столько же он может получить бонусами («СЭ»)

Стало известно, сколько Илья Ковальчук заработает в «Спартаке».

Сегодня московский клуб объявил о подписании 40-летнего форварда. Соглашение рассчитано до конца сезона.

По информации « », Ковальчук заработает 15 миллионов рублей. Еще столько же он может получить в случае выполнения определенных бонусов.

выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/21, после чего пропустил два хоккейных сезона, но не объявлял о завершении карьеры. На Олимпиаде-2022 в Пекине хоккеист работал генеральным менеджером сборной России.

Ковальчук – воспитанник « », в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.