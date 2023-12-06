Быков о Ковальчуке: «Он и в 40 лет способен помочь «Спартаку». Возвращение Ильи придаст молодым игрокам мотивацию. Большой плюс для хоккейной индустрии России!»

Вячеслав Быков отреагировал на возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

« , безусловно, и в 40-летнем возрасте способен помочь «Спартаку». Я не думаю, что цифры должны смущать болельщиков и специалистов.

Если такой игрок, как Илья, имеющий громадный спортивный опыт, решил вернуться – значит, он чувствует силы и уверенность в себе. От этого выиграет клуб и молодые игроки, которые будут перенимать его опыт. Болельщики « » вновь увидят мастерство своего кумира.

Возвращение Ильи придаст молодым игрокам мотивацию. Соперники обратят внимание на него. Большой плюс для российской хоккейной индустрии и сообщества!

Ковальчук – профессионал с большой буквы, опытный игрок и даже менеджер. Он прекрасно понимает, что это риск, который он берет на себя. Илья знает, на что идет, значит он уверен в своих силах», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.