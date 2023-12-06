Быков о Ковальчуке: «Он и в 40 лет способен помочь «Спартаку». Возвращение Ильи придаст молодым игрокам мотивацию. Большой плюс для хоккейной индустрии России!»

Теги Спартак болельщики Вячеслав Быков Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Вячеслав Быков отреагировал на возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Ковальчук, безусловно, и в 40-летнем возрасте способен помочь «Спартаку». Я не думаю, что цифры должны смущать болельщиков и специалистов.

Если такой игрок, как Илья, имеющий громадный спортивный опыт, решил вернуться – значит, он чувствует силы и уверенность в себе. От этого выиграет клуб и молодые игроки, которые будут перенимать его опыт. Болельщики «Спартака» вновь увидят мастерство своего кумира.

Возвращение Ильи придаст молодым игрокам мотивацию. Соперники обратят внимание на него. Большой плюс для российской хоккейной индустрии и сообщества!

Ковальчук – профессионал с большой буквы, опытный игрок и даже менеджер. Он прекрасно понимает, что это риск, который он берет на себя. Илья знает, на что идет, значит он уверен в своих силах», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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5 комментариев
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Ну, не знаю, если для популяризации хоккея, как в свое 51 Фетисов, то норм. Но вряд ли он сможет сыграть на высоком уровне и помочь команде. Хотя... В любом случае, удачи Илье
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Водоносном бы устроили
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ну, не знаю, если для популяризации хоккея, как в свое 51 Фетисов, то норм. Но вряд ли он сможет сыграть на высоком уровне и помочь команде. Хотя... В любом случае, удачи Илье
Он для раздевалки топище просто. Когда он пришёл в авангард никто не верил в его эффект. А по факту собрал вокруг себя коллектив, и поднял кубок в качестве капитана. Илюхе большой привет и уважение ✊🏾
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