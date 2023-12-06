Александр Кожевников: «Ковальчук – глыба. Для «Спартака» это отличное усиление во всех смыслах. Он поможет и как игрок, и в плане психологии»

Александр Кожевников прокомментировал возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Для «Спартака» это отличное усиление во всех смыслах. Илюха – глыба. Он поможет команде и как игрок, и в плане психологии. Команде нужен был дядька с таким опытом, особенно когда травмы есть.

Что касается его состояния, то как минимум со стороны он выглядит неплохо. Опять же, у него такой опыт, что проблем с вливанием в коллектив не должно возникнуть.

К тому же время есть, он не завтра выйдет на поле, успеет сыграться с командой», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Ковальчук возвращается в «Спартак»! Он не играл в хоккей два года – соскучился