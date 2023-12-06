Крикунов о возвращении Ковальчука в «Спартак»: «Зачем ему это? Он уже все всем доказал. Думаю, он не сможет показать сильную игру»

Теги Спартак Владимир Крикунов Илья Ковальчук КХЛ Р-Спорт Хоккей

Владимир Крикунов отреагировал на возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Зачем ему это? Он уже все всем доказал. Я думаю, что он не сможет показать сильную игру. Возможно, что его ребята попросили вернуться.

Конечно, за ним интересно будет наблюдать на льду, когда такой игрок приходит, всегда интересно», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

Ковальчук возвращается в «Спартак»! Он не играл в хоккей два года – соскучился

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Есть ещё люди, способные без пафоса и щенячьих восторгов оценить это возвращение...
+7
-2
+5
Добротный коммент! Не липкий. 👍
+5
0
+5
Ответ белая простыня олимпиады
Ура, я дождался этого!!! Кожевников протрезвел и дал адекватный комментарий!!!
это же Крикунов😆
+3
-1
+2
Илья сказал, что пришел помочь команде. Личных задач нет. Может сначала услышать от него, а потом комментировать ?)
+1
0
+1
Ответ белая простыня олимпиады
Ура, я дождался этого!!! Кожевников протрезвел и дал адекватный комментарий!!!
Похоже, что у тебя запой продолжается...))
+2
-1
+1
Да понятно для чего его начальники Спартака пригласили -ясно, что не для усиления игры команды ,какой из него усилитель в сорок да два года не игравший , какой ураганный тем во вчерашнем матче был у игроков Спартака и Динамо с постоянной силовой борьбой за шайбу и проявив силу воли Спартаковцы отыграли три шайбы и у кого -у Динамо а затем победили, так надо вспомнить что не было Морозова и без Ковальчука ребята знают как играть и побеждать и не какие байки им не нужны в раздевалках !
+2
-2
0
Ответ белая простыня олимпиады
Ура, я дождался этого!!! Кожевников протрезвел и дал адекватный комментарий!!!
Кожевников-то, может, и протрезвел...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий