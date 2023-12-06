Крикунов о возвращении Ковальчука в «Спартак»: «Зачем ему это? Он уже все всем доказал. Думаю, он не сможет показать сильную игру»

Владимир Крикунов отреагировал на возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Зачем ему это? Он уже все всем доказал. Я думаю, что он не сможет показать сильную игру. Возможно, что его ребята попросили вернуться.

Конечно, за ним интересно будет наблюдать на льду, когда такой игрок приходит, всегда интересно», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

Ковальчук возвращается в «Спартак»! Он не играл в хоккей два года – соскучился