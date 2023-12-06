Агент Ковальчука о «Спартаке»: «Рад возвращению Ильи в родной клуб спустя 22 года. Это игрок с большим опытом, харизматичный человек, выигравший множество титулов»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Юрий Николаев Чемпионат.com Хоккей

Агент Ильи Ковальчука высказался о возвращении игрока в «Спартак».

«Я рад возвращению Ильи в родной клуб спустя 22 года. Это игрок с большим опытом и харизматичный человек, который выиграл за свою карьеру множество титулов.

Такой опытный хоккеист пригодится клубу. Хочу пожелать Илье успешно выступить в «Спартаке» и обойтись без травм», – сказал агент Юрий Николаев.

Ковальчук возвращается в «Спартак»! Он не играл в хоккей два года – соскучился

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8 комментариев
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Откуда столько пафоса? Ска для него родной...
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+6
Ответ Russ Ivan
Откуда столько пафоса? Ска для него родной...
только он там не нужен..... А у нас - легенда..... такие легенды на Лен.шоссе стоят....Кучками
+4
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+4
Ответ Russ Ivan
Откуда столько пафоса? Ска для него родной...
300%......там ему и место
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+3
Он подумал, что слишком уж гладко у Спартака в этом году складывается. Надо подтащить обратно на дно
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0
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Я понимаю, если бы Ковальчук отыграл за Спартак сезонов 9-10 ,то можно взять в сорок лет на тройку игр потом сказать , что получил травму и с почётом проводить ! Он же ни разу не помог своей игрой Спартаку , когда команде было трудно , а приезжая в Россию всегда играл за другие клубы , да и когда уезжал молодым в НХЛ , то у него был контракт со Спартаком на три года - в апреле подписал ,а через четыре месяца в августе разорвал и уехал хотя руководство клуба просила его остаться хоть на один игровой сезон-не изволил !
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В Аве закончил сезон с минусом в КПД. В защиту не возвращался . Думаю , что спустя два года картина будет ещё печальнее .
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Ответ stoynarakova
только он там не нужен..... А у нас - легенда..... такие легенды на Лен.шоссе стоят....Кучками
Не переживай! Ковальчук на твоё место, в кучке, не претендует.
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Ответ IVAN-67
В Аве закончил сезон с минусом в КПД. В защиту не возвращался . Думаю , что спустя два года картина будет ещё печальнее .
он по моему всегда заканчивал во всех командах с минусом в КПД. это же чистый эгоист для которого цель набрать побольше очков и выбить побольше бабла. такой баблочук
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