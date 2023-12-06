Агент Ковальчука о «Спартаке»: «Рад возвращению Ильи в родной клуб спустя 22 года. Это игрок с большим опытом, харизматичный человек, выигравший множество титулов»

Агент Ильи Ковальчука высказался о возвращении игрока в «Спартак».

«Я рад возвращению Ильи в родной клуб спустя 22 года. Это игрок с большим опытом и харизматичный человек, который выиграл за свою карьеру множество титулов.

Такой опытный хоккеист пригодится клубу. Хочу пожелать Илье успешно выступить в «Спартаке» и обойтись без травм», – сказал агент .

Ковальчук возвращается в «Спартак»! Он не играл в хоккей два года – соскучился