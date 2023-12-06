Николаев о СКА: «Был удивлен, когда меня обменяли. Готов не был, но что есть, то есть»

Теги Нефтехимик СКА Спартак КХЛ Чемпионат.com Дмитрий Николаев Хоккей

Дмитрий Николаев сообщил, что был удивлен обменом из СКА в «Нефтехимик».

Клуб из Санкт-Петербурга обменял вратаря в «Нефтехимик» 9 октября. 17 ноября голкипер стал игроком «Спартака».

– Был удивлен, конечно, когда меня обменяли. Готов не был, но что есть, то есть.

– Насколько психологически тяжело играть в команде, где вратарям мало ошибок прощают?

– Я не понимал этого, наверное. Выходил, не думал об этом давлении, играл в свою игру, что тренировал всю жизнь. Конечно, давление было, но я считаю, что хорошо с этим справился.

Может быть, кто-то с этим не справился или не справится, – сказал вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев.

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1 комментарий
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Ничего нового. Человека через Ладу за 27 минут выкинули на улицу .
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