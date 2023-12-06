Николаев о СКА: «Был удивлен, когда меня обменяли. Готов не был, но что есть, то есть»

Дмитрий Николаев сообщил, что был удивлен обменом из СКА в «Нефтехимик».

Клуб из Санкт-Петербурга обменял вратаря в « » 9 октября. 17 ноября голкипер стал игроком «Спартака».

– Был удивлен, конечно, когда меня обменяли. Готов не был, но что есть, то есть.

– Насколько психологически тяжело играть в команде, где вратарям мало ошибок прощают?

– Я не понимал этого, наверное. Выходил, не думал об этом давлении, играл в свою игру, что тренировал всю жизнь. Конечно, давление было, но я считаю, что хорошо с этим справился.

Может быть, кто-то с этим не справился или не справится, – сказал вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев.