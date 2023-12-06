Сергей Черкас: «Задача СКА – побеждать. Клуб играл лучше «Автомобилиста», перебросал его. Но в итоге не хватило свежести»

Теги СКА Автомобилист Сергей Черкас КХЛ Никита Серебряков Павел Мойсевич Хоккей

Сергей Черкас прокомментировал поражение СКА в матче с «Автомобилистом» (2:3 Б).

«Автомобилист» прервал победную серию СКА из 11 матчей.

– Хоть СКА и проиграл, но набрал очко, так что совсем занести матч в минус нельзя. Но, конечно, видно было, что «свежинки» армейцам не хватало. Тем более что много сил ушло на то, чтобы спасти игру.

Можно было решить исход матча, когда играли «4 на 3» в овертайме. Не удалось. Потому что, повторюсь, уже не хватило силенок. Самое большое подтверждение этому – то, что игроки СКА не реализовали ни одной попытки в серии буллитов. Это не потому, что вратари здорово играли, просто игроки подустали.

– Тренеры СКА заменили в первом периоде голкипера Серебрякова на Мойсевича. Причем уже не первый раз в сезоне.

– Мне кажется, они что-то знают про Серебрякова, раз меняют его после двух пропущенных шайб. Это всегда срабатывало. Мы можем только гадать. Сказать, что Серебряков виноват в двух голах, нельзя. Может, дали ему отдохнуть.

– Почему с первых минут не выпускают другого вратаря?

– Задача СКА – побеждать. Он и в этом матче играл лучше соперника, перебросал его. Но в итоге не хватило свежести, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

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4 комментария
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Мешочник сделал заключение .
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Только поехали в гости сразу продули, ну конечно, устали бедненькие, акклиматизация.
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Ответ Максим Столбов
Только поехали в гости сразу продули, ну конечно, устали бедненькие, акклиматизация.
Не страшно, начнём новую победную серию!
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СКА был лучше ,,Автомобилиста,,.Галкин был лучше всего СКА.
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