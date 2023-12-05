Роман Ротенберг: «У СКА есть характер, воля, сила духа. Ребята стали играть по тренерскому заданию, получать удовольствие от хоккея и побеждать»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Роман Ротенберг Павел Мойсевич Хоккей

Роман Ротенберг высказался об игре СКА в нынешнем сезоне.

Сегодня «Автомобилист» прервал победную серию СКА из 11 матчей.

– Можно ли сказать, что на старте сезона вы пытались изменить стиль игры СКА, но потом вернулись к тем методам, которые приносили результат раньше?

– У команды есть характер, воля, сила духа. Только выполнение тренерского задания – ребята стали играть по нему, стали получать удовольствие от хоккея и стали побеждать. Все просто.

– Вам не показалось, что в моментах с голами «Автомобилиста» ваши игроки докатывались на прямых ногах?

– Надо посмотреть видео, разобрать моменты. Когда забрасывают шайбу в наши ворота – это всегда ошибка. Вопрос – кто дал бросить.

Разберем это, но в мировом хоккее еще не было матча без ошибок. Они случаются – надо работать, тренироваться. Если вы увидели кого-то на прямых ногах, надо передать это ребятам. Передайте им, кто бы это ни был. Я такого не видел.

Мойсевич установил рекорд КХЛ по сухой серии для новичков, но, при этом, не выходит в стартовом составе. У него есть возможность сыграть с первых минут?

– Каждая игра диктует свои условия. Нет заранее подготовленного сценария. Это не готовый сценарий, как в кино или театре, где мы заранее знаем, что произойдет в следующем эпизоде. В хоккее мы работаем по факту, по ситуации – все возможно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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11 комментариев
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А какого из миллиона тренеров на скамейке задание то?
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наконец система заработала,тренер гений
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Спасибо зрителям
Игра к игре, прибавляем
Сила духа
Трудности закаляют
Есть к чему стремиться
Можем еще лучше
А лед нужной толщины
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Стали играть по тренерскому заданию . По заданию какого тренера ? Неужели народ не понимает ? Народ все видит. На прямых ногах ла ла ла, да вы сам Роман Борисович на прямых ногах катите.
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По системе, а не тренерскому заданию. ПО СИС-ТЕ-МЕ! 😂😂😂
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Журналисты какие-то несистемные: им объяснили же что лишних два дня отдыха у соперника, коробка не та, а они о прямых ногах и бабушек торгующих картошкой на вокзале спрашивают.
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Кто дал бросить? Я такого не видел. Разберем это. Все возможно
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Интересно , он сам искренне верит , в то о чём вещает народу ? Или просто угорает ? Создаётся впечатление , что верит и это печально.
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Ответ ivan555navi
Когда идёт корабль, то капитан ни уголь в котёл не кидает, ни паруса не подымает, ни за штурвалом не стоит и даже еду на команду не готовит. Видимо, капитаны на кораблях это лишнее звено, а зарплата у них ещё и самая большая. Несправедливо. Нужно восстанавливать справедливость в морском флоте, а потом у хоккее.
Ваня , кончай уже корабли , капитаны , шахматы на льду . Ротенберг лично для меня не тренер. Он даже мне ничего нового сказать не сможет , не то что Толчинскому . Это просто смешно.
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