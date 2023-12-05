Роман Ротенберг: «У СКА есть характер, воля, сила духа. Ребята стали играть по тренерскому заданию, получать удовольствие от хоккея и побеждать»

Роман Ротенберг высказался об игре СКА в нынешнем сезоне.

Сегодня «Автомобилист» прервал победную серию СКА из 11 матчей.

– Можно ли сказать, что на старте сезона вы пытались изменить стиль игры СКА, но потом вернулись к тем методам, которые приносили результат раньше?

– У команды есть характер, воля, сила духа. Только выполнение тренерского задания – ребята стали играть по нему, стали получать удовольствие от хоккея и стали побеждать. Все просто.

– Вам не показалось, что в моментах с голами « » ваши игроки докатывались на прямых ногах?

– Надо посмотреть видео, разобрать моменты. Когда забрасывают шайбу в наши ворота – это всегда ошибка. Вопрос – кто дал бросить.

Разберем это, но в мировом хоккее еще не было матча без ошибок. Они случаются – надо работать, тренироваться. Если вы увидели кого-то на прямых ногах, надо передать это ребятам. Передайте им, кто бы это ни был. Я такого не видел.

– установил рекорд по сухой серии для новичков, но, при этом, не выходит в стартовом составе. У него есть возможность сыграть с первых минут?

– Каждая игра диктует свои условия. Нет заранее подготовленного сценария. Это не готовый сценарий, как в кино или театре, где мы заранее знаем, что произойдет в следующем эпизоде. В хоккее мы работаем по факту, по ситуации – все возможно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.