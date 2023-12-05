Заварухин про слухи о возможной отставке: «Я уверен в себе, мне неинтересно читать желтую прессу. Понимаю, кто это пишет и для чего»

Теги СКА Автомобилист Николай Заварухин Сергей Широков КХЛ Хоккей

Николай Заварухин подвел итоги матча против СКА (3:2 Б).

– Команда выполнила установку на игру. Тяжелый первый период, много играли в обороне, ребята выдержали и сыграли строго. Соперник много бросал, выстояли, забили в большинстве, это дало уверенности.

Хорошие контратаки во втором периоде, реализуй момент, не было бы нервотрепки в концовке, где пропустили гол со вбрасывания, недоработали. Здорово, что обыграли сильного соперника.

– Как работается на фоне слухов о возможной отставке?

– У меня много друзей, которые пишут и информацию дают, стараюсь не читать. Я уверен в себе, мне неинтересно читать желтую прессу. Я все понимаю, кто это пишет и для чего. Такова жизнь любого тренера: где-то критика, где-то грязью поливают, я понимаю, для чего это делается.

– Команда сплотилась из-за слухов?

– У нас сплоченная команда, а я не слушаю, что говорят люди, не читаю прессу. Слухи о Широкове – опять же желтая пресса, у нас свобода слова, пишут, что хотят. Сергей – игрок «Автомобилиста», здесь нет никаких вопросов.

– Как избежать обычного для команд спада после зимней паузы?

– Подготовка будет, у ребят будут выходные, постараемся, чтобы команда была в боевой готовности в первом матче после паузы. Может, отпустим ребят-иностранцев, дадим отдыха. Будет рабочий процесс, будем работать в Пышме, где играет «Горняк»: там канадская площадка, может, это пойдет нам на пользу.

– Важно ли место в турнирной таблице?

– Есть цель попасть в четверку, чтобы получить преимущество льда в плей-офф, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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1 комментарий
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Для чего пишут? Прямо интересно узнать ответ. Понятно только почему пишут, потому что все идет не по плану. Как бы то ни было, желаю команде в первую очередь обрести себя, начать забивать не по большим праздникам, а по три за период! Тогда и писать будут совсем другие посты.
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