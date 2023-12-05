Ротенберг о молодежи: «Главное, чтобы хоккеисты в регионах развивались и не уезжали из России. Чтобы тренеры не увозили игроков пачками в США. Все остальное – мелочи»

Теги СКА КХЛ Александр Антропов Роман Ротенберг детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг высказался касательно отъезда молодых хоккеистов в США.

– С 2017 года СКА сотрудничал со школой «Юность». Сейчас это сотрудничество прекратилось. Можете подвести его итоги? Почему оно было разорвано?

– Есть договор, надо смотреть его. Здесь отличная школа, ребята развиваются. «Юность» приняла такое решение – надо его уважать.

Главное, чтобы хоккеисты в регионах развивались и не уезжали из России. Чтобы тренеры, которые работают в этих школах, не увозили игроков пачками в США.

Бывают ситуации, когда родители договариваются о переезде сами. Этого нельзя допускать. Надо всем вместе работать, чтобы наши хоккеисты оставались в России. Это наша основная задача, а все остальное – мелочи.

Все играют, работают, школа – сильная. Мы рады, что смогли помочь в восстановлении этой школы. Отдали туда много хоккеистов, они играли под брендом СКА, что привлекло в Екатеринбург много сильных хоккеистов. Для них это было хорошо.

Про остальное надо разговаривать с директором школы и спрашивать, почему было принято такое решение. У меня нет этой информации.

– Сейчас там выпускной 2008 год, с которым работает Александр Антропов…

Александр Антропов сейчас проводит много времени в США. Смотрю видео – он постоянно там находится. Может, он уже переехал туда?

– Не обидно, что перестали сотрудничать, когда растет такой хороший год?

– У нас очень много сильных игроков в системе. Мы рады сотрудничать со всеми. Главное, чтобы они играли в России. Это для нас самое важное, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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41 комментарий
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После этих слов если сомневался ехать, нет. Лучше ехать
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Ты остановил в развитии больше игроков за несколько лет, чем все агенты, скауты и тренеры вместе взятые!
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- Главное, чтобы игроки не уезжали в США. Вскоре я всё равно всех перспективных заберу. : ответил Роман Ротенберг.
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Ответ Maturmalai
А кто может просветить, почему в Швеции, Финляндии, Канаде или Чехии нет проблемы, что тренеры или агенты пачками увозят молодых хоккеистов из страны? Хотя уровень хоккея у них не хуже, чем в России.
Потому что там не тренирует сборную дитя друга президента.
+17
0
+17
А кто может просветить, почему в Швеции, Финляндии, Канаде или Чехии нет проблемы, что тренеры или агенты пачками увозят молодых хоккеистов из страны? Хотя уровень хоккея у них не хуже, чем в России.
+12
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+12
Вспоминается статья о том, как Ротенберги выводили из России на запад миллиарды долларов. Получается, что деньги из страны вывозить можно, а людей нельзя.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/10/16/613145-rotenbergi-deutsche-bank?ysclid=lpsq5ibsf999837837
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Точно надо уезжать...😂😂😂
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"Главное чтобы хоккеисты из регионов уезжали в ска!" - добавил ротенберг
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Чтобы тренеры не увозили игроков пачками в США, а привозили пачками в СКА.
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А кто будет хорошо развиваться, того заберем в СКА и посадим на лавку, добавил Ротя.
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Дети идите к доброму дяде Роме, он Вас не обидит. 😈😈😈
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Цинично . Главное чтобы все засверкавшие уезжали в ска.
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То есть до него даже не доходит, что нужно создавать условия, чтобы было хорошо игрокам, а не "нам". Идиот.
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Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
Если по факту, то А.Ротенберг построил Крымский мост на деньги российских налогоплательщиков
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Главное, чтобы костюмчик сидел!
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"Надо всем вместе работать, чтобы наши хоккеисты оставались в России. Это наша основная задача, а все остальное – мелочи".
Мелочи - это то, что для этого типа любого молодого игрока подгоняют из несчастной провинции за которую он якобы переживает. Но Америка Овечкина сделала героем, кого здесь?
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Люди должны делать то, что хотят.
Журналистика всё ещё кал.
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Ответ Maturmalai
А кто может просветить, почему в Швеции, Финляндии, Канаде или Чехии нет проблемы, что тренеры или агенты пачками увозят молодых хоккеистов из страны? Хотя уровень хоккея у них не хуже, чем в России.
главное почему,такой замечательный тренер и не в финдяндии
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Желательно ещё не увозить фотографии американских президентов пачками в Финляндию. Глядишь, и в хоккее всё наладится... да и не только в хоккее.
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Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
А родина так легко готова жертвовать своими людьми
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Альваро Негредо
Как вы смеете писать слово ПРЕЗИДЕНТ не капсом???!!!
А ты настучи на меня.
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Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
А почему тогда так нельзя в России? Ведь при такой системе, хоккей в Швеции, Канаде, Чехии, Финляндии все равно процветает.
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Ответ Maturmalai
А кто может просветить, почему в Швеции, Финляндии, Канаде или Чехии нет проблемы, что тренеры или агенты пачками увозят молодых хоккеистов из страны? Хотя уровень хоккея у них не хуже, чем в России.
Там пачками не привозят 200-тых . Этот тип на это намекал видимо
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Ответ ivan555navi
Везде русофобам наш Президент мешает. И это хорошо.
Друзья и президент - это две большие разницы, как русофобия и те кто про нее говорит.
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Ответ ivan555navi
Везде русофобам наш Президент мешает. И это хорошо.
Как вы смеете писать слово ПРЕЗИДЕНТ не капсом???!!!
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-1
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Огюст
Складывается мнение и оно не без основательное ,что суть вашей" системы " забирать лучших ,сильнейших игроков к себе в команду во время первенства КХЛ и наплевать вам на те команды , как они будут без них играть ,развиваться , а и на их болельщиков ,которым так же хочется побед которым так же хочется от них побед !
"забирают" все кто может, это правило лиги и вообще всех спортивных лиг и спорта в целом.
Вот, Магнитка забрала лучшего хоккеиста у Барысы (Михайлюк) и других примеров несчесть.
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Ответ Lanc
Вспоминается статья о том, как Ротенберги выводили из России на запад миллиарды долларов. Получается, что деньги из страны вывозить можно, а людей нельзя. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/10/16/613145-rotenbergi-deutsche-bank?ysclid=lpsq5ibsf999837837
Люди дороже!
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Да он угарает💯
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Складывается мнение и оно не без основательное ,что суть вашей" системы " забирать лучших ,сильнейших игроков к себе в команду во время первенства КХЛ и наплевать вам на те команды , как они будут без них играть ,развиваться , а и на их болельщиков ,которым так же хочется побед которым так же хочется от них побед !
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Все новые звёздочки , оставайтесь в СКА и шлифуйте своё мастерство в играх со сборной Казахстана , нам всем на радость.
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Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг – все сразу стали кретинами.кретин Ротенберг эту фразу принял буквально.все знают как развивается спорт в петербурге.не хочешь научим,не можешь,заставим
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Главное, чтоб игроки оставались в России и я мог собрать наконец-то 19е звено.
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Прямо по конспектам Йоз Марина шпарит, сукин сын!
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Растёт хороший год. А Карабас Барасбасберг уже глотку расконопатил, чтобы пережевать всех, а потом выплюнуть
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