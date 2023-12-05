Ротенберг о молодежи: «Главное, чтобы хоккеисты в регионах развивались и не уезжали из России. Чтобы тренеры не увозили игроков пачками в США. Все остальное – мелочи»
Роман Ротенберг высказался касательно отъезда молодых хоккеистов в США.
– С 2017 года СКА сотрудничал со школой «Юность». Сейчас это сотрудничество прекратилось. Можете подвести его итоги? Почему оно было разорвано?
– Есть договор, надо смотреть его. Здесь отличная школа, ребята развиваются. «Юность» приняла такое решение – надо его уважать.
Главное, чтобы хоккеисты в регионах развивались и не уезжали из России. Чтобы тренеры, которые работают в этих школах, не увозили игроков пачками в США.
Бывают ситуации, когда родители договариваются о переезде сами. Этого нельзя допускать. Надо всем вместе работать, чтобы наши хоккеисты оставались в России. Это наша основная задача, а все остальное – мелочи.
Все играют, работают, школа – сильная. Мы рады, что смогли помочь в восстановлении этой школы. Отдали туда много хоккеистов, они играли под брендом СКА, что привлекло в Екатеринбург много сильных хоккеистов. Для них это было хорошо.
Про остальное надо разговаривать с директором школы и спрашивать, почему было принято такое решение. У меня нет этой информации.
– Сейчас там выпускной 2008 год, с которым работает Александр Антропов…
– Александр Антропов сейчас проводит много времени в США. Смотрю видео – он постоянно там находится. Может, он уже переехал туда?
– Не обидно, что перестали сотрудничать, когда растет такой хороший год?
– У нас очень много сильных игроков в системе. Мы рады сотрудничать со всеми. Главное, чтобы они играли в России. Это для нас самое важное, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/10/16/613145-rotenbergi-deutsche-bank?ysclid=lpsq5ibsf999837837
Мелочи - это то, что для этого типа любого молодого игрока подгоняют из несчастной провинции за которую он якобы переживает. Но Америка Овечкина сделала героем, кого здесь?
Журналистика всё ещё кал.
Вот, Магнитка забрала лучшего хоккеиста у Барысы (Михайлюк) и других примеров несчесть.