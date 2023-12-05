Ротенберг о молодежи: «Главное, чтобы хоккеисты в регионах развивались и не уезжали из России. Чтобы тренеры не увозили игроков пачками в США. Все остальное – мелочи»

Роман Ротенберг высказался касательно отъезда молодых хоккеистов в США.

– С 2017 года СКА сотрудничал со школой «Юность». Сейчас это сотрудничество прекратилось. Можете подвести его итоги? Почему оно было разорвано?

– Есть договор, надо смотреть его. Здесь отличная школа, ребята развиваются. «Юность» приняла такое решение – надо его уважать.

Главное, чтобы хоккеисты в регионах развивались и не уезжали из России. Чтобы тренеры, которые работают в этих школах, не увозили игроков пачками в США.

Бывают ситуации, когда родители договариваются о переезде сами. Этого нельзя допускать. Надо всем вместе работать, чтобы наши хоккеисты оставались в России. Это наша основная задача, а все остальное – мелочи.

Все играют, работают, школа – сильная. Мы рады, что смогли помочь в восстановлении этой школы. Отдали туда много хоккеистов, они играли под брендом СКА, что привлекло в Екатеринбург много сильных хоккеистов. Для них это было хорошо.

Про остальное надо разговаривать с директором школы и спрашивать, почему было принято такое решение. У меня нет этой информации.

– Сейчас там выпускной 2008 год, с которым работает Александр Антропов…

– сейчас проводит много времени в США. Смотрю видео – он постоянно там находится. Может, он уже переехал туда?

– Не обидно, что перестали сотрудничать, когда растет такой хороший год?

– У нас очень много сильных игроков в системе. Мы рады сотрудничать со всеми. Главное, чтобы они играли в России. Это для нас самое важное, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.