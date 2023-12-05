Ротенберг о Бардакове: «Возможно, он получил перелом. Нужно еще раз рассмотреть эпизод, чтобы не было травм, когда клюшкой «с шлагбаума» бьют в челюсть. Это не хоккей»
Роман Ротенберг высказался после матча СКА против «Автомобилиста» (2:3 Б).
– В большинстве у вас было катание, а вот креатива, чтобы поставить оборону в тупик, мы не увидели.
– «Автомобилист» здорово сыграл. Они были свежее. Два лишних дня отдыха вносят свои коррективы. Поляна здесь 28 метров, как и в Магнитогорске, а у нас дома – 26. Это тоже вносит коррективы. Нужно больше работать ногами, больше двигаться.
В большинстве надо действовать, как мы играем 5х5 – бросать, показывать наш лучший хоккей, а не вставать по позициям. Будем работать над этим. Все это тренируется. Мы несколько раз в сезоне меняли это. Поменяем еще раз, внесем коррективы. В следующем матче улучшим этот компонент.
Игра в большинстве и меньшинстве – это ключевые компоненты. Сегодня мы пропустили в меньшинстве, что для нас недопустимо, и не забили в большинстве.
Еще хочу отметить момент, когда Бардакову ударили клюшкой в голову. Возможно, он получил перелом. Здесь, конечно, нужно еще раз рассмотреть этот эпизод, чтобы не было таких травм, когда клюшкой «с шлагбаума» бьют в челюсть. Думаю, что это не хоккей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Защитник «Автомобилиста» Сергей Зборовский получил 2 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой против Захара Бардакова.
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