Ротенберг о Бардакове: «Возможно, он получил перелом. Нужно еще раз рассмотреть эпизод, чтобы не было травм, когда клюшкой «с шлагбаума» бьют в челюсть. Это не хоккей»

Теги СКА Автомобилист травмы видео КХЛ Роман Ротенберг Сергей Зборовский Захар Бардаков Хоккей

Роман Ротенберг высказался после матча СКА против «Автомобилиста» (2:3 Б).

– В большинстве у вас было катание, а вот креатива, чтобы поставить оборону в тупик, мы не увидели.

– «Автомобилист» здорово сыграл. Они были свежее. Два лишних дня отдыха вносят свои коррективы. Поляна здесь 28 метров, как и в Магнитогорске, а у нас дома – 26. Это тоже вносит коррективы. Нужно больше работать ногами, больше двигаться.

В большинстве надо действовать, как мы играем 5х5 – бросать, показывать наш лучший хоккей, а не вставать по позициям. Будем работать над этим. Все это тренируется. Мы несколько раз в сезоне меняли это. Поменяем еще раз, внесем коррективы. В следующем матче улучшим этот компонент.

Игра в большинстве и меньшинстве – это ключевые компоненты. Сегодня мы пропустили в меньшинстве, что для нас недопустимо, и не забили в большинстве.

Еще хочу отметить момент, когда Бардакову ударили клюшкой в голову. Возможно, он получил перелом. Здесь, конечно, нужно еще раз рассмотреть этот эпизод, чтобы не было таких травм, когда клюшкой «с шлагбаума» бьют в челюсть. Думаю, что это не хоккей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Защитник «Автомобилиста» Сергей Зборовский получил 2 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой против Захара Бардакова.

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18 комментариев
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Когда сам клюшкой рубил, то это можно считать хоккеем?
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+12
что же он сам клюшкой машет, когда играет? или он уже забыл тот случай прошлогодний?
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+9
гРомкоговоритель включён. Поехали
+10
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Что там, кстати, с Грицюком? В НХЛ уже уехал что ли?
+8
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+6
Шрам на всю жизнь? Бардаков, вроде, после вышел на этот матч, хоть и в маске.
+7
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+5
Ну Зборовский конечно криво сыграл в том эпизоде…перемкнуло у него что то…
+5
0
+5
у него синяки на всю жизнь!
+6
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+3
Срочно "нарезать" все игровые поляны хоккейные , где будет играть Ска под 26 м , а то и меньше -на это намекает Главтренер Ска ,тем самым найдя причину своего поражения команды ! PS -хотя при пробитии буллитов размер хоккейной коробки не имеет значения !
+6
-3
+3
Ответ Иван Иванович
Ну Зборовский конечно криво сыграл в том эпизоде…перемкнуло у него что то…
Сколько не смотрели на кубе с трибуне - не казалось, что так печально.. Даже орали на матрасов за обоюдку за симуляцию.
+2
0
+2
Ответ Огюст
Срочно "нарезать" все игровые поляны хоккейные , где будет играть Ска под 26 м , а то и меньше -на это намекает Главтренер Ска ,тем самым найдя причину своего поражения команды ! PS -хотя при пробитии буллитов размер хоккейной коробки не имеет значения !
"Автомобилист здорово сыграл" прозвучало главной причиной. Размер площадки "вносит коррективы", и только
+4
-2
+2
в клубах с берегов невы правила должны работать только в о одну сторону.когда их игроки грубят,симулируют провоцируют,то это норма.
+4
-2
+2
Как не везёт Бардакову. И здесь с генменеджером трудно не согласиться, как непонятны и мотивы арбитров ограничиться парой минут. Забудется быстро, зато остановкой игры с Металлургом из-за попадания в Бардакова шайбы $пана не устанет козырять до возвращения России на чемпионат мира
+8
-6
+2
Мне кажется это шрам на всю жизнь
+5
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Уроки Йозе Марино: хоккейная площадка легко превращается в поляну... какой же он клоун.
+4
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Поляна...
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Ответ Marienburg
Как не везёт Бардакову. И здесь с генменеджером трудно не согласиться, как непонятны и мотивы арбитров ограничиться парой минут. Забудется быстро, зато остановкой игры с Металлургом из-за попадания в Бардакова шайбы $пана не устанет козырять до возвращения России на чемпионат мира
Да понятно, что для продолжения серии из 11 побед нужно за каждое удаление давать 2+2 или 5 минут штрафа.
Без этого so$iska не побеждает
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1. Бардаков первым отмахнулся в лицо Зборовскому. 2. Никакого "наотмашь" здесь и в помине нет. 3. Карма существует.
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