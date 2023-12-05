Вратарь СКА Мойсевич установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии со старта сезона – 155:28

Вратарь СКА Павел Мойсевич не пропускает голы 155 минут и 28 секунд.

Мойсевич установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии со старта сезона и старта карьеры в лиге.

После двух периодов матча с «Автомобилистом» (1:2) его сухая серия составляет 155 минут и 28 секунд.

Предыдущий рекорд по продолжительности сухой серии со старта сезона принадлежал («Спартак») – 153:06.

заменил в воротах на 17-й минуте игры после второго гола «Автомобилиста».

Это дебютный сезон 19-летнего вратаря в Фонбет Чемпионате КХЛ.