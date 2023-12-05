Вратарь СКА Мойсевич установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии со старта сезона – 155:28
Вратарь СКА Павел Мойсевич не пропускает голы 155 минут и 28 секунд.
Мойсевич установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии со старта сезона и старта карьеры в лиге.
После двух периодов матча с «Автомобилистом» (1:2) его сухая серия составляет 155 минут и 28 секунд.
Предыдущий рекорд по продолжительности сухой серии со старта сезона принадлежал Джеффу Глэссу («Спартак») – 153:06.
Павел Мойсевич заменил Никиту Серебрякова в воротах СКА на 17-й минуте игры после второго гола «Автомобилиста».
Это дебютный сезон 19-летнего вратаря в Фонбет Чемпионате КХЛ.