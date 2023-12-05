Вратарь СКА Мойсевич установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии со старта сезона – 155:28

Теги СКА КХЛ рекорды Джефф Глэсс Никита Серебряков Павел Мойсевич Хоккей

Вратарь СКА Павел Мойсевич не пропускает голы 155 минут и 28 секунд.

Мойсевич установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии со старта сезона и старта карьеры в лиге.

После двух периодов матча с «Автомобилистом» (1:2) его сухая серия составляет 155 минут и 28 секунд.

Предыдущий рекорд по продолжительности сухой серии со старта сезона принадлежал Джеффу Глэссу («Спартак») – 153:06.

Павел Мойсевич заменил Никиту Серебрякова в воротах СКА на 17-й минуте игры после второго гола «Автомобилиста».

Это дебютный сезон 19-летнего вратаря в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий