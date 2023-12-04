Назаров о Ковальчуке в «Спартаке»: «Я рад, что Илья находит силы в 40 лет потягаться с молодыми ребятами, продвигает хоккей в массы»

Теги Спартак Илья Ковальчук Андрей Назаров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров дал оценку возвращению форварда Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Я очень рад, что Илья находит в себе силы в 40 лет выйти на лед с молодыми ребятами и потягаться. И, как выясняется, не в товарищеском матче, а в официальной игре.

Единственная просьба – не переоценивать свои возможности, все-таки возраст по спортивным меркам солидный. Рад за него, молодец, поддерживает физическую форму и продвигает хоккей в массы. Илья всегда был большим профессионалом», – сказал бывший тренер «Трактора», «Витязя», «Северстали», «Барыса», СКА, «Нефтехимика» и «Сочи».

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4 комментария
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Назаров ,сорок лет не семьдесят, но Ковальчуку придётся силы найти не просто выползти на лёд с клюшкой ,а в хоккей играть ,а молодёжь сейчас играет в сумасшедшим темпе и с постоянными силовыми без прокатов !
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скорее пропихивает свою массу обратно в хоккей)
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Человек ни разу на лёд ещё не вышел, клюшкой по шайбе не попал, а комплиментов ему раздали на год вперёд, бред лютый...
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Давай, Илайджа, годик пофеерь, а потом в подкасты. А то мне уже не под что засыпать
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