Назаров о Ковальчуке в «Спартаке»: «Я рад, что Илья находит силы в 40 лет потягаться с молодыми ребятами, продвигает хоккей в массы»

Андрей Назаров дал оценку возвращению форварда Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Я очень рад, что находит в себе силы в 40 лет выйти на лед с молодыми ребятами и потягаться. И, как выясняется, не в товарищеском матче, а в официальной игре.

Единственная просьба – не переоценивать свои возможности, все-таки возраст по спортивным меркам солидный. Рад за него, молодец, поддерживает физическую форму и продвигает хоккей в массы. Илья всегда был большим профессионалом», – сказал бывший тренер «Трактора», «Витязя», «Северстали», «Барыса», СКА, «Нефтехимика» и «Сочи».