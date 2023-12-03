Кожевников о возвращении Ковальчука: «Спартаку» нужен такой дядька, как Илья. Он выглядит получше некоторых молодых»

Александр Кожевников прокомментировал возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

Ранее стало известно, что 40-летний форвард сыграет за красно-белых в матче против «Куньлуня» 24 декабря.

– Дай бог, чтобы у Ковальчука все получилось, как и раньше. «Спартаку» нужен такой дядька, как Илья. Пошли травмы, и все посыпалось у них, не хватает мощи сейчас. «Спартаку» нужен такой хоккеист, как Ковальчук. В том году он был в достаточно хорошей форме. Илья – человек порядочный, режимный. Думаю, все будет хорошо у него в «Спартаке», он поможет команде.

– В 40 лет не будет тяжело Ковальчуку играть в скоростной хоккей?

– Нет, конечно. Вы вспомните, как он в том году выглядел. Ковальчук выглядит получше некоторых молодых, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.