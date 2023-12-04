«Подленьких русофобов там хватает. Овечкин не купюра, чтобы его все любили, он патриот и великий игрок». Кожевников о словах американского журналиста МакКи

Александр Кожевников назвал русофобом журналиста за слова об Александре Овечкине.

Американский журналист Сэм МакКи заявил, что не хочет, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки по числу шайб в : «Возненавидел Ови еще на молодежном ЧМ».

«Ненавидит и ненавидит, его право. не какая-то купюра, чтобы его все любили. Он патриот родины, великий игрок.

Я думаю, МакКи не один такой, просто он выступил. Там хватает подленьких, гаденьких русофобов. Меня в этой новости ничего не удивляет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 827 шайбами в рамках регулярных чемпионатов. Лидирует Уэйн (894).