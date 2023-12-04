«Подленьких русофобов там хватает. Овечкин не купюра, чтобы его все любили, он патриот и великий игрок». Кожевников о словах американского журналиста МакКи

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Александр Кожевников Сэм МакКи Хоккей

Александр Кожевников назвал русофобом журналиста за слова об Александре Овечкине.

Американский журналист Сэм МакКи заявил, что не хочет, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки по числу шайб в НХЛ: «Возненавидел Ови еще на молодежном ЧМ».

«Ненавидит и ненавидит, его право. Овечкин не какая-то купюра, чтобы его все любили. Он патриот родины, великий игрок.

Я думаю, МакКи не один такой, просто он выступил. Там хватает подленьких, гаденьких русофобов. Меня в этой новости ничего не удивляет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 827 шайбами в рамках регулярных чемпионатов. Лидирует Уэйн Гретцки (894).

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7 комментариев
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Моментально ему набрали. А он и рад. Денег на поход в КБ заработал.
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Когда он успевает то
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а что подленького в том что человек в открытую высказал свое презрение Овечкину? в чем подлость то?
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А вот и бот от имени кожевы ответ накатал)
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Хотелось бы почитать интервью Кожевникова журналисту МакКи))
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Как бы не ругали Кожевникова но говорит все в точку как Жириновский про украинцев . Молодец Кожевников а про Задротова вообще все правильно сказал , через год два в КХЛ вернётся Задротов.
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Если чел русофоб, то автоматически сразу и подленький?
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