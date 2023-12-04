Кожевников подверг критике «Автомобилист»: «Клуб с таким бюджетом и составом стал серой мышью. Там много нехоккейных людей, насколько понимаю»
Александр Кожевников критически высказался о ситуации в «Автомобилисте».
Клуб из Екатеринбурга занимает 7-е место в таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 39 играх.
– В этом сезоне мы еще не обсуждали «Автомобилист», да его в прессе, заметил, почти и не упоминают. Клуб с таким бюджетом и таким составом – и в последние годы стал серой мышью. Тихо идет где-то в серединке, чередует победы с поражениями, в плей-офф быстро вылетает. Удивительно!
– В чем проблема?
– Насколько понимаю, там много нехоккейных людей. Знаю только спортдиректора Олега Гросса, хоккейная косточка. Все остальные вроде бы пришли из баскетбола.
Из категории серых мышей и тренер Николай Заварухин. Неплохой в прошлом хоккеист, труженик, тихо-спокойно работает, баскетболистам не мешает.
А мы в итоге теряем команду, которая могла бы конкурировать на Востоке за первые места и усиливать лигу, – считает двукратный олимпийский чемпион.
«Автомобилист» дал Заварухину 3 матча на исправление ситуации (Metaratings.ru)