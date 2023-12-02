«Автомобилист» уступил «Куньлуню» (2:5). Это третье поражение подряд для команды Заварухина и пятое в шести последних матчах

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Автомобилист» проиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина уступила «Куньлуню» (2:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Прежде клуб уступил «Ак Барсу» (2:3) и «Спартаку» (1:4).

Также это пятое поражение в прошедших пяти шести для екатеринбургского клуба. На этом отрезке команда обыграла «Ладу» (3:2 ОТ).

«Автомобилист» находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 42 балла в 39 матчах чемпионата.

22 комментария
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В авто приличные деньги вкладывают который год, бог с ним с результатом, но матчи кунь луня интересней смотреть. Ищите тренера
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А слов, как и игры нет. Ужас! В ПО с такой игрой попасть бы. А если и попадем- будет всё, как обычно (((
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Играть,и на протяжении всего матча практически не создать ни одного голевого момента у ворот соперника,это не каждой команде дано.Заварухин же говорит,мастера играют,....
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Лучше всех играли игроки, которые не являются игроками основы. Игроки с самыми большими контрактами действовали по принципу "А нас и здесь неплохо кормят". Мейсека не видно вообще, Широков только спорить умеет, Волк вообще на все забил, шайбы забрасывались при защитниках Воробьёв и Зборовский. Очень показателен второй гол, когда Куни так закрутили, что игроки Авто не знали в какую сторону смотреть. Уже и ссылка на невезуху не катит. Хорошо, что Трактор и Сибирь проиграли, не дали опуститься Автомобилисту ниже. А так тоска голимая.
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Ответ RPKSN84
А слов, как и игры нет. Ужас! В ПО с такой игрой попасть бы. А если и попадем- будет всё, как обычно (((
Какая игра? Её при Коле не будет! Его явно сливают,уже и Стёпы с Обидой не видно,не говоря про Широкова,Толи,Бывалого,Мэйса.Сегодня Овчинников и Сева отличились-седьмой защитник и тринадцатый нап обычно. Аликин и Гал -"тащеры", защи за них тоже "горой". Короче -"Команда"!!!))) Интересно,кроме Запада востока ,остались ещё упоротые,которые верят ,что в оставшиеся 30 игр ,Авто чудесно преобразится? Я 100% на вашей стороне-в 8 бы попасть!
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Ответ Doronya
В авто приличные деньги вкладывают который год, бог с ним с результатом, но матчи кунь луня интересней смотреть. Ищите тренера
Согласен с тобой. Тренер наш не справляется (моё мнение). И мне кажется не только в нём дело то...
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ну это фарт ребята что вы судите
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Ответ fregat96
Какая игра? Её при Коле не будет! Его явно сливают,уже и Стёпы с Обидой не видно,не говоря про Широкова,Толи,Бывалого,Мэйса.Сегодня Овчинников и Сева отличились-седьмой защитник и тринадцатый нап обычно. Аликин и Гал -"тащеры", защи за них тоже "горой". Короче -"Команда"!!!))) Интересно,кроме Запада востока ,остались ещё упоротые,которые верят ,что в оставшиеся 30 игр ,Авто чудесно преобразится? Я 100% на вашей стороне-в 8 бы попасть!
Вот и я так думаю.
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Ответ fregat96
Привет,сделали куни куне))) С кем играть и набирать очки не знаю..Если Коля после этого не уйдет,то он и начальство Авто просто терпилы! Я ,правда не лучше-взял зачем то билеты на СКА и СЮ...))))
Приедет Искусственный Интеллект,ну как на него не сходить). Правильно,приезжают одни из самых быстрых,играющих команд,будет на что посмотреть .Так что,удачи тебе!
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Ответ heivani
Играть,и на протяжении всего матча практически не создать ни одного голевого момента у ворот соперника,это не каждой команде дано.Заварухин же говорит,мастера играют,....
Привет,сделали куни куне))) С кем играть и набирать очки не знаю..Если Коля после этого не уйдет,то он и начальство Авто просто терпилы! Я ,правда не лучше-взял зачем то билеты на СКА и СЮ...))))
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Ответ oldgordon
Лучше всех играли игроки, которые не являются игроками основы. Игроки с самыми большими контрактами действовали по принципу "А нас и здесь неплохо кормят". Мейсека не видно вообще, Широков только спорить умеет, Волк вообще на все забил, шайбы забрасывались при защитниках Воробьёв и Зборовский. Очень показателен второй гол, когда Куни так закрутили, что игроки Авто не знали в какую сторону смотреть. Уже и ссылка на невезуху не катит. Хорошо, что Трактор и Сибирь проиграли, не дали опуститься Автомобилисту ниже. А так тоска голимая.
Ну те же Сиба с Нефтью по очечку подбираются,а в очных играх на сегодня думаю, у Авто было бы без шансов.
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Ответ oldgordon
Лучше всех играли игроки, которые не являются игроками основы. Игроки с самыми большими контрактами действовали по принципу "А нас и здесь неплохо кормят". Мейсека не видно вообще, Широков только спорить умеет, Волк вообще на все забил, шайбы забрасывались при защитниках Воробьёв и Зборовский. Очень показателен второй гол, когда Куни так закрутили, что игроки Авто не знали в какую сторону смотреть. Уже и ссылка на невезуху не катит. Хорошо, что Трактор и Сибирь проиграли, не дали опуститься Автомобилисту ниже. А так тоска голимая.
Ещё не вечер!))))
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Ответ heivani
Приедет Искусственный Интеллект,ну как на него не сходить). Правильно,приезжают одни из самых быстрых,играющих команд,будет на что посмотреть .Так что,удачи тебе!
Ну да,есть же кто играет в хоккей...)))
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Ответ fregat96
Не всех,есть западвосток .Он верит в сказку и считает,что в оставшихся играх Авто заиграет и что это временный кризис.А нас он считает пораженцами всепропалыми.)))
Я правда думал , что вы взрослый дядька?! Вы же себя как ребенок ведете, ну ладно кайфуйте сегодня, Автомобилист проиграл , Ваш праздник!
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Ответ fregat96
Не всех,есть западвосток .Он верит в сказку и считает,что в оставшихся играх Авто заиграет и что это временный кризис.А нас он считает пораженцами всепропалыми.)))
Согласен, это я погорячился))) Впереди топы, СКА, Салават, Трактор, АК Барс, опять Лада, вот на этом сказка и закончится.
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Ответ Гость 57
Это мнение всех болельщиков Автомобилиста, общаюсь со многими. Заварухин не справляется или что то происходит в команде. В игре нет никакой мысли, всё по бортам, пасы не точные, что делать с шайбой не знают. Толик Голышев уже не то, чтобы бросить, в зону не может без офсайда заехать, зато репу наел знатную.
Не всех,есть западвосток .Он верит в сказку и считает,что в оставшихся играх Авто заиграет и что это временный кризис.А нас он считает пораженцами всепропалыми.)))
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Ответ RPKSN84
Согласен с тобой. Тренер наш не справляется (моё мнение). И мне кажется не только в нём дело то...
Это мнение всех болельщиков Автомобилиста, общаюсь со многими. Заварухин не справляется или что то происходит в команде. В игре нет никакой мысли, всё по бортам, пасы не точные, что делать с шайбой не знают. Толик Голышев уже не то, чтобы бросить, в зону не может без офсайда заехать, зато репу наел знатную.
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Ответ fregat96
Какая игра? Её при Коле не будет! Его явно сливают,уже и Стёпы с Обидой не видно,не говоря про Широкова,Толи,Бывалого,Мэйса.Сегодня Овчинников и Сева отличились-седьмой защитник и тринадцатый нап обычно. Аликин и Гал -"тащеры", защи за них тоже "горой". Короче -"Команда"!!!))) Интересно,кроме Запада востока ,остались ещё упоротые,которые верят ,что в оставшиеся 30 игр ,Авто чудесно преобразится? Я 100% на вашей стороне-в 8 бы попасть!
Вот вас прорвало то, но это ожидаемо) Победы Автомобилиста вам сейчас не в радость будут, ну ладно болейте дальше. Интересно будет сейчас за Вами понаблюдать)
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Всё очень грустно, смотреть не хочется.
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Может действительно пора менять тренера? Обоим пойдёт на пользу. Заварухин сам хороший тренер и найдёт свою команду. У Екатеринбурга состав хороший, кто знает может нового тренера вытащат?
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Увы на этой "Антилопе ГНУ " высоко по турнирной таблице на такой пораженческой скорости Автомобилисты не поднимутся ! Выиграли бы сегодня и дышали бы в затылок Ак Барсу в туртаблице !
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