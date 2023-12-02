«Автомобилист» уступил «Куньлуню» (2:5). Это третье поражение подряд для команды Заварухина и пятое в шести последних матчах
«Автомобилист» проиграл третий матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Николая Заварухина уступила «Куньлуню» (2:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Прежде клуб уступил «Ак Барсу» (2:3) и «Спартаку» (1:4).
Также это пятое поражение в прошедших пяти шести для екатеринбургского клуба. На этом отрезке команда обыграла «Ладу» (3:2 ОТ).
«Автомобилист» находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 42 балла в 39 матчах чемпионата.