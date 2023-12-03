Кокорев о 2:3 от «Локомотива»: «Хорошая игра со стороны «Сочи» – мы старались, выполняли задание. Мишка Бердин – молодец, держал нас в игре»

Теги Локомотив КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Михаил Бердин Хоккей

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итоги матча с «Локомотивом».

Южане потерпели поражение в игре Фонбет Чемпионата КХЛ (2:3 ОТ). 

«Хорошая игра, считаю, с нашей стороны – мы старались, выполняли задание, Мишка Бердин – молодец, держал нас в игре. К сожалению, в третьем периоде наудалялись, 10 минут – это недопустимо с такой командой. Из-за этого проиграли в овертайме.

Хочу поблагодарить ребят, которые играли у нас в меньшинстве, сражались, ловили на себя, плюс, повторюсь, вратарь сегодня хорошо играл», – сказал Кокорев. 

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