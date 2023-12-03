Никитин о 3:2 с «Сочи»: «Парни – молодчики, проявили характер, смогли отыграться и выиграть матч. Готовимся дальше»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Сочи Хоккей

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Сочи».

Команда из Ярославля одержала победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

– Сегодня команда соперника наказывала за наши ошибки, поэтому игра сложилась немножко по-другому. Парни – молодчики, проявили характер, смогли отыграться и выиграть этот матч. Готовимся дальше.

– Чем были схожи и чем различались два прошедших матча?

– Чем схожи? Соперник один и тот же (улыбается). По счету – там выигрывали, здесь проигрывали. В каждой игре все по-разному, поэтому и довольны победой, – сказал Никитин

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