Кокорев про 0:2 с «Локо»: «Вышли в первом периоде неготовыми к такой скорости и борьбе. И моменты были, и бросали, но не получилось забить»

Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2).

– Вышли в первом периоде неготовыми к такой скорости и борьбе, пошли удаления – пропустили в меньшинстве. Потом попытались выровнять игру, были удаления у соперника, но мы своим шансом не воспользовались. И моменты были, и бросали, но, к сожалению, не получилось сегодня забить.

– Почти четверть матча команда играла в большинстве. Каким словом могли бы описать игру команды в большинстве в этой встрече?

– Повторюсь, сегодня исход матча решили неравные составы, будем разбираться, что происходит у нас в большинстве. Имея столько минут, здесь можно сказать только, что надо работать над этим компонентом и улучшать его, – сказал главный тренер « ».