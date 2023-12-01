Никитин про 2:0 с «Сочи»: «Хорошую игру провели, но удаления ритм сбивали. Серега Мурашов на ноль сыграл, есть положительный момент»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Сочи Сергей Мурашов Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал победу над «Сочи» (2:0).

– В принципе, хорошую игру провели. Единственный момент – удаления ритм игры сбивали, очень много приходилось одним играть, другим сидеть. Серега Мурашов на ноль сыграл, есть положительный момент, двигаемся дальше.

– Этот матч стал тысячным для «Локомотива» в чемпионатах КХЛ. Может быть, обсуждали это как-то в раздевалке, как-то это придало дополнительной мотивации команде?

– Честно говоря, с игроками не обсуждали, а с тренерами у нас есть те, кто эту тысячу и сыграли, поэтому, естественно, знали об этом.

– Что вы хотели бы сказать болельщикам?

– Болельщикам благодарны, сегодня много было их из Ярославля. Стараемся их не разочаровать. Парни в этом плане достаточно ответственные, поэтому всех с тысячным матчем! – сказал главный тренер «Локомотива».

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