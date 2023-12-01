Никитин про 2:0 с «Сочи»: «Хорошую игру провели, но удаления ритм сбивали. Серега Мурашов на ноль сыграл, есть положительный момент»
Игорь Никитин прокомментировал победу над «Сочи» (2:0).
– В принципе, хорошую игру провели. Единственный момент – удаления ритм игры сбивали, очень много приходилось одним играть, другим сидеть. Серега Мурашов на ноль сыграл, есть положительный момент, двигаемся дальше.
– Этот матч стал тысячным для «Локомотива» в чемпионатах КХЛ. Может быть, обсуждали это как-то в раздевалке, как-то это придало дополнительной мотивации команде?
– Честно говоря, с игроками не обсуждали, а с тренерами у нас есть те, кто эту тысячу и сыграли, поэтому, естественно, знали об этом.
– Что вы хотели бы сказать болельщикам?
– Болельщикам благодарны, сегодня много было их из Ярославля. Стараемся их не разочаровать. Парни в этом плане достаточно ответственные, поэтому всех с тысячным матчем! – сказал главный тренер «Локомотива».