Никитин про 2:0 с «Сочи»: «Хорошую игру провели, но удаления ритм сбивали. Серега Мурашов на ноль сыграл, есть положительный момент»

Игорь Никитин прокомментировал победу над «Сочи» (2:0).

– В принципе, хорошую игру провели. Единственный момент – удаления ритм игры сбивали, очень много приходилось одним играть, другим сидеть. Серега Мурашов на ноль сыграл, есть положительный момент, двигаемся дальше.

– Этот матч стал тысячным для «Локомотива» в чемпионатах КХЛ. Может быть, обсуждали это как-то в раздевалке, как-то это придало дополнительной мотивации команде?

– Честно говоря, с игроками не обсуждали, а с тренерами у нас есть те, кто эту тысячу и сыграли, поэтому, естественно, знали об этом.

– Что вы хотели бы сказать болельщикам?

– Болельщикам благодарны, сегодня много было их из Ярославля. Стараемся их не разочаровать. Парни в этом плане достаточно ответственные, поэтому всех с тысячным матчем! – сказал главный тренер «Локомотива».