Игорь Ларионов: «Есть мечта сделать азиатскую тройку, которая оставит след в КХЛ: Ли, Ян и Сато. Хоккей – это мир, он объединяет людей»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Олег Ли Деннис Ян Ю Сато Хоккей

Игорь Ларионов рассказал, какую мечту хочет осуществить в «Торпедо».

Ранее стало известно, что в нижегородский клуб перейдет Олег Ли

– На выезде можно рассчитывать на присоединение Ли?

– Вы знаете, есть мечта… Как была «Русская пятерка», сделать азиатскую тройку: Ли, Ян и Сато. Южно-корейско-японскую тройку, которая оставит свой след в нашей лиге. Хотя ребята русские, да, но корни корейско-японские, и они соседи по территории. Насколько мне известно, никто из них не поймет, какое все-таки море там: корейское или японское. Думаю, что мы увидим этих ребят.

Олег Ли – я только  с ним познакомился, завтра будет день тренироваться. Думаю, что мы каким-то образом это сделаем, потому что хоккей – это мир, хоккей объединяет людей, и все остальное становится второстепенным, когда люди получают удовольствие, когда люди с улыбками, когда играют люди разных национальностей, разных бэкграундов – корейского, японского, неважно, каких именно… А главное, что у нас коллектив, который друг друга поддерживает, ребята стараются играть друг для друга, поэтому мы рады, что у нас есть такая возможность – привлекать людей.

Опытный парень, мы знаем, как его использовать, и надеемся, что этот обмен пойдет на пользу ему и нашей команде. Чтобы у нас была глубина состава. Потому что нам нужен опыт, опыт не только в атаке, но и в обороне, а он человек, который отыграл большое количество матчей в КХЛ. Надеюсь, он поможет нам во второй части сезона, – сказал главный тренер «Торпедо». 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек мыслит глобально и позитивно
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блин, Игорек, хватит фигню нести. Какие-то азиатские тройки))я конечно понимаю, что сейчас бред в тренде, но ты мужик умный, не уподобляйся.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ещё восстановить тройку чекеров: Бала-Корон-Баклажан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ MosesPray
Человек мыслит глобально и позитивно
Странная мечта у Ларионова...Может лучше формировать тройки не по национальному критерию, а по какому нибудь другому?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий