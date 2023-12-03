Игорь Ларионов: «Есть мечта сделать азиатскую тройку, которая оставит след в КХЛ: Ли, Ян и Сато. Хоккей – это мир, он объединяет людей»

Игорь Ларионов рассказал, какую мечту хочет осуществить в «Торпедо».

Ранее стало известно, что в нижегородский клуб перейдет .

– На выезде можно рассчитывать на присоединение Ли?

– Вы знаете, есть мечта… Как была «Русская пятерка», сделать азиатскую тройку: Ли, Ян и . Южно-корейско-японскую тройку, которая оставит свой след в нашей лиге. Хотя ребята русские, да, но корни корейско-японские, и они соседи по территории. Насколько мне известно, никто из них не поймет, какое все-таки море там: корейское или японское. Думаю, что мы увидим этих ребят.

Олег Ли – я только с ним познакомился, завтра будет день тренироваться. Думаю, что мы каким-то образом это сделаем, потому что хоккей – это мир, хоккей объединяет людей, и все остальное становится второстепенным, когда люди получают удовольствие, когда люди с улыбками, когда играют люди разных национальностей, разных бэкграундов – корейского, японского, неважно, каких именно… А главное, что у нас коллектив, который друг друга поддерживает, ребята стараются играть друг для друга, поэтому мы рады, что у нас есть такая возможность – привлекать людей.

Опытный парень, мы знаем, как его использовать, и надеемся, что этот обмен пойдет на пользу ему и нашей команде. Чтобы у нас была глубина состава. Потому что нам нужен опыт, опыт не только в атаке, но и в обороне, а он человек, который отыграл большое количество матчей в . Надеюсь, он поможет нам во второй части сезона, – сказал главный тренер « ».