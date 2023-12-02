Олег Ли переходит в «Торпедо». Уракова обменяют в клуб Восточной конференции

Теги Торпедо возможные переходы КХЛ Олег Ли Кирилл Ураков Хоккей

Олег Ли переходит в «Торпедо».

Нападающий подпишет соглашение с клубом, об этом сообщили представители игрока из Winners Hockey Agency.

Олег Ли ранее расторг договор с «Автомобилистом» после того, как хоккеиста поместили в список отказов. В этом сезоне игрок провел 31 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «минус 10».

Также агентство сообщило о том, что «Торпедо» готовит обмен нападающего Кирилла Уракова в клуб Восточной конференции.

Форвард набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 2» в 15 играх текущего регулярного чемпионата КХЛ.

7 комментариев
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Вопрос: зачем с нулячим Ураковым вообще подписывали контракт перед сезоном?
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не нравится мне все это
Уракова не трогайте
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-3
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Ещё друга Веряева забыли . Все эти обмены шило на мыло .
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Это же бревно, причем возрастное. Из-за опыта в нижние звенья подписали?
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Будет мощная связка Ян - Ли
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Ответ Dundee
не нравится мне все это Уракова не трогайте
согласен! Он хоть не нижегородец,но школу заканчивал торпедовскую.Боец до мозга костей! В меньшинстве незаменим! Но,увы,тренеру виднее..
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Ответ eld_14
Вопрос: зачем с нулячим Ураковым вообще подписывали контракт перед сезоном?
За Слепышева в прошлом году)
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