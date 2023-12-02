Олег Ли переходит в «Торпедо». Уракова обменяют в клуб Восточной конференции
Олег Ли переходит в «Торпедо».
Нападающий подпишет соглашение с клубом, об этом сообщили представители игрока из Winners Hockey Agency.
Олег Ли ранее расторг договор с «Автомобилистом» после того, как хоккеиста поместили в список отказов. В этом сезоне игрок провел 31 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «минус 10».
Также агентство сообщило о том, что «Торпедо» готовит обмен нападающего Кирилла Уракова в клуб Восточной конференции.
Форвард набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 2» в 15 играх текущего регулярного чемпионата КХЛ.
Уракова не трогайте