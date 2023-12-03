Ларионов о 4:1 с «Динамо» в день рождения: «Лучший подарок – победа при такой поддержке болельщиков, при такой напряженной игре. Старался, чтобы это было все-таки не обо мне, а о команде»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о победе над «Динамо».

Нижегородский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

– Во-первых, всех с победой. Всех тех, кто переживал за нашу команду, особенно болельщиков. Наверное, журналистов. Ребят – с хорошей победой, хорошей игрой.

Непростая игра, может быть, не совсем зрелищная. Команду « » отмечу за то, что они не отходят от своего плана, играют в том ключе, который для них присущ. Это еще со времен, когда я играл в ЦСКА. В целом ребят – с сильной игрой, с двумя очками. В этом плане большое спасибо за наилучший подарок, который может получить тренер – два очка и хорошая игра от команды.

– В чемпионате СССР вы ни разу не играли в день рождения, а в НХЛ – семь раз. Что для вас такие матчи?

– Если не ошибаюсь, по-моему, 2 или 3 декабря мы с «Детройтом» играли в Монреале, выиграли 11:1 – это была последняя игра Патрика Руа. Скорее всего, в России тогда уже было третье число, потому что играли мы вечером.

Всегда эти дни особенные, потому что фокус, естественно, немножко уходит в сторону. В сегодняшнем мире высоких технологий ты принимаешь массу поздравлений, массу звонков, телеграмм, смс… Старался, чтобы это было все-таки не обо мне, а о команде, потому что команда, которая выходит играть, должна получать правильный импульс, правильный заряд, чтобы не ушло главное, для чего мы играем, для кого мы играем.

В этом плане ребята сделали те вещи, которые мы хотели, чтобы они сделали. Потому что такие матчи – сложные матчи – надо уметь выигрывать, доводить до конца. Естественно, большая благодарность каждому игроку сегодняшней команды: кто играл на льду и кто был рядом, кто пока еще травмирован. Спасибо за то, что они прониклись и сделали победу, вырвали матч. Естественно, это остается в памяти.

– Возможно, вы запомните этот день надолго…

– Ну, это приятно. Любому человеку приятно получать подарки, но лучший подарок – победа при такой массивной поддержке болельщиков, при такой напряженной игре. Она, наверное, останется в памяти. Мы должны наслаждаться моментом, который нам предоставляет жизнь, и сегодня этот момент был правильным для того, чтобы разделить эту победу с людьми – болельщиками, и, конечно, с игроками, – сказал .

3 декабря тренеру « » исполнилось 63 года.