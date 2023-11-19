Ларионов о силовом приеме О′Делла: «Если идет попытка нанесения травмы, должны быть серьезнейшие санкции»

Игорь Ларионов высказался о силовых приемах в матче против «Динамо».

Во втором периоде нападающий «Динамо» Эрик О′Делл был удален на пять минут за ударом коленом.

– Поведение игрока, который уходит от силового приема, оправдано?

– Вы хотите видеть кровопролитие на площадке? (Улыбается).

Вы хотите вернуть выбитые зубы, лужи крови на льду, которые были в серии «Детройт» – «Колорадо»?

Вы хотите, чтобы детишки – девочки, мальчики и их родители, приходящие на матч смотреть игру «Торпедо» видели, чем это может обернуться в будущем для их детей? Чтобы они забыли, что такое хоккей?

Вы знаете, наверное, это время уходит, хотя игра должна быть жесткой. Должна быть динамика, чтобы сделать игру красивее, чище и правильнее.

В плане нарушений, о которых вы говорите – конечно, если идет попытка нанесения травмы, должны быть серьезнейшие санкции.

Это будет самый лучший пример для всех игроков лиги, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.