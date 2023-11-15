Никита Филатов: «СКА и ЦСКА нет наверху таблицы Запада. Это хороший знак того, что КХЛ выравнивается и появляются новые герои»

Теги ЦСКА СКА Спартак Торпедо Андрей Козырев Игорь Ларионов Никита Филатов КХЛ Северсталь Эрик О′Делл Никита Гусев Динамо Джордан Уил Николай Голдобин Павел Порядин Иван Морозов Дмитрий Рашевский Хоккей

Никита Филатов отметил, что в КХЛ много сенсаций и нестандартных результатов.

– Многие считают, что нынешний сезон КХЛ один из самых интересных в последние годы. Вы согласны?

– Я соглашусь с таким мнением. Много сенсаций и нестандартных результатов.

Главное, что наверху таблицы Западной конференции нет двух привычных команд – СКА и ЦСКА. Это удивляет больше всего. За исключением болельщиков этих команд, для всех остальных это хороший знак того, что лига наконец выравнивается и появляются новые герои.

– Вы заметили тренд на атакующий хоккей в этом сезоне?

– Я бы не сказал, что есть такой тренд. Просто появилось несколько команд, которые ломают стереотип, что нельзя показывать комбинационный, остроатакующий хоккей без большого бюджета и опытных мастеров.

Это в прошлом сезоне задало «Торпедо»: с ребятами, которые были не нужны большинству клубов, прыгнули выше головы – не только по результатам, но и по качеству игры. Показывали красивый, комбинационный, искрометный хоккей и завоевали огромное количество болельщиков.

В этом году по тем же стопам пошла «Северсталь». Главный тренер этой команды Андрей Козырев в прошлом сезоне был в штабе Игоря Николаевича Ларионова и отвечал за большой объем работы. Его вклад в «торпедовский» хоккей – огромный. То, что показывает «Северсталь», – самое приближенное, что продолжает делать «Торпедо».

Также московское «Динамо» играет ярко за счет таких хоккеистов, как Гусев, Уил, Рашевский, О’Делл. Но мы не можем сравнивать этих заслуженных мастеров с теми, кто играет в «Северстали» и «Торпедо».

И, конечно, нужно отметить «Спартак» – это крутой, красивый хоккей. Там играет одна из лучших троек во всей лиге, Голдобин, Морозов и Порядин просто творят чудеса, – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.

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3 комментария

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Грегори Хауз
Machine Head Только на пару с ЦКГ....
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Грегори Хауз
За много сезонов это лишь единичный случай. Поживем-увидим, начнется новый сезон, эти двое опять будут во главе Запада, и будете вспоминать нынешний сезон как уникальный. Так что один раз еще не показатель.
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