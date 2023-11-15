Никита Филатов: «СКА и ЦСКА нет наверху таблицы Запада. Это хороший знак того, что КХЛ выравнивается и появляются новые герои»

Никита Филатов отметил, что в КХЛ много сенсаций и нестандартных результатов.

– Многие считают, что нынешний сезон КХЛ один из самых интересных в последние годы. Вы согласны?

– Я соглашусь с таким мнением. Много сенсаций и нестандартных результатов.

Главное, что наверху таблицы Западной конференции нет двух привычных команд – СКА и . Это удивляет больше всего. За исключением болельщиков этих команд, для всех остальных это хороший знак того, что лига наконец выравнивается и появляются новые герои.

– Вы заметили тренд на атакующий хоккей в этом сезоне?

– Я бы не сказал, что есть такой тренд. Просто появилось несколько команд, которые ломают стереотип, что нельзя показывать комбинационный, остроатакующий хоккей без большого бюджета и опытных мастеров.

Это в прошлом сезоне задало «Торпедо»: с ребятами, которые были не нужны большинству клубов, прыгнули выше головы – не только по результатам, но и по качеству игры. Показывали красивый, комбинационный, искрометный хоккей и завоевали огромное количество болельщиков.

В этом году по тем же стопам пошла «Северсталь». Главный тренер этой команды в прошлом сезоне был в штабе Игоря Николаевича Ларионова и отвечал за большой объем работы. Его вклад в «торпедовский» хоккей – огромный. То, что показывает «Северсталь», – самое приближенное, что продолжает делать «Торпедо».

Также московское « » играет ярко за счет таких хоккеистов, как , Уил, Рашевский, О’Делл. Но мы не можем сравнивать этих заслуженных мастеров с теми, кто играет в «Северстали» и «Торпедо».

И, конечно, нужно отметить « » – это крутой, красивый хоккей. Там играет одна из лучших троек во всей лиге, Голдобин, Морозов и Порядин просто творят чудеса, – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.