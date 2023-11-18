Ларионов о 3:1 с «Динамо»: «Если что-то было не очень ярко, не обессудьте: это люди, не роботы. Календарь, огромные масштабы страны, логистика – это сказывается»
Игорь Ларионов поделился мнением о победе над «Динамо».
«Торпедо» выиграло со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хочется, во-первых, поблагодарить соперника за хороший матч, который держал в напряжении всех болельщиков в «Нагорном» и тех, кто был у телеприемников. И, конечно, нашу команду – с хорошей игрой, с хорошей победой.
Естественно, не обошлось без колоссальной, как обычно, поддержки наших болельщиков, которые соскучились по ребятам: не видели их практически целый месяц.
Это, наверное, дважды приятно, когда команда, возвращаясь из длительного турне, нашла возможность без всяких оправданий выиграть хороший матч.
– Вы провели восемь матчей подряд на выезде. Удалось ли восстановиться?
– Мы говорили после матча в Новосибирске, что понятно: усталость, календарь, огромные масштабы нашей страны, путешествия, логистика – это все, конечно, сказывается на ребятах, сказывается на отдыхе…
Но тем не менее хорошие команды находят возможность выигрывать такие матчи: быстро встряхнуться от тех неудач, которые были, оставить их в стороне.
Выйдя на лед «Нагорного», где происходит театральное действие, ребята показали характер, показали ту игру, которую от них ожидали.
Если что-то было не очень ярко, не обессудьте: это все-таки люди, не роботы. Человеческий фактор.
Те характеры, личности, которые играют – у всех разное восприятие поражений, поездок, календаря, перелетов и так далее.
Но тем хороша команда: она целиком смогла собраться и провести хороший матч, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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