Ларионов о 3:1 с «Динамо»: «Если что-то было не очень ярко, не обессудьте: это люди, не роботы. Календарь, огромные масштабы страны, логистика – это сказывается»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Динамо календарь Хоккей

Игорь Ларионов поделился мнением о победе над «Динамо».

«Торпедо» выиграло со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Хочется, во-первых, поблагодарить соперника за хороший матч, который держал в напряжении всех болельщиков в «Нагорном» и тех, кто был у телеприемников. И, конечно, нашу команду – с хорошей игрой, с хорошей победой.

Естественно, не обошлось без колоссальной, как обычно, поддержки наших болельщиков, которые соскучились по ребятам: не видели их практически целый месяц.

Это, наверное, дважды приятно, когда команда, возвращаясь из длительного турне, нашла возможность без всяких оправданий выиграть хороший матч.

– Вы провели восемь матчей подряд на выезде. Удалось ли восстановиться?

– Мы говорили после матча в Новосибирске, что понятно: усталость, календарь, огромные масштабы нашей страны, путешествия, логистика – это все, конечно, сказывается на ребятах, сказывается на отдыхе…

Но тем не менее хорошие команды находят возможность выигрывать такие матчи: быстро встряхнуться от тех неудач, которые были, оставить их в стороне.

Выйдя на лед «Нагорного», где происходит театральное действие, ребята показали характер, показали ту игру, которую от них ожидали.

Если что-то было не очень ярко, не обессудьте: это все-таки люди, не роботы. Человеческий фактор.

Те характеры, личности, которые играют – у всех разное восприятие поражений, поездок, календаря, перелетов и так далее.

Но тем хороша команда: она целиком смогла собраться и провести хороший матч, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

6 комментариев

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Матроскин52
Хорошая игра в исполнении Торпедо под руководством Профессора! Нагорный жил игрой! Верим в команду!
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Machine Head
Спасибо Игорь Николаевич за объективную оценку.
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Александр_Ронни
Отлично сыграли всей Командой, стерпели в нужные моменты, Хуска стеной стоял, отдельный респект.
+2
0
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Андрей Королёнок
Молодец Профессор, всей лиге показал, на, что способен тренер.
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Дмитрий Потепалин
Переобувается потихоньку)
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