Ларионов о 2:3 от «Динамо»: «На очко мы наиграли, но уезжаем с пустыми руками. Качеством игры я доволен – это главная победа матча»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Динамо Хоккей

Игорь Ларионов подвел итоги матча с московским «Динамо» (2:3).

«Непростой матч, который оставил интересное впечатление. На очко мы наиграли, но такая у нас судьба. Уезжаем с пустыми руками, но качеством игры и отношением к игре хоккеистов я доволен. Качество игры, которое команда показала для огромной армии болельщиков – это главная победа матча.

Мы ожидали от «Динамо», которое проиграло нам пять дней назад, хорошего начала. Но потом ребята собрались, почувствовали уверенность, успокоили игру, и после этого я не думаю, что было какое-то преимущество у «Динамо».

Мы ожидаем от тройки Алексея Кручинина игры как от лидеров команды. Это звено должно выделяться. Но, к сожалению, у нас большие кадровые потери из-за травм. Поэтому от тройки Кручинина требуется другая нагрузка. Мы рады, что они ведут за собой и забивают голы, но хотелось бы помощи от других ребят. И мы ее получим.

У Сергея Гончарука травма верхней части тела. Завтра узнаем его состояние. Это большая потеря для ведущего звена. Но тем не менее, команда становится крепче и играла хорошо.

По вратарям непростая тема. У нас два сильных вратаря. И здесь идет выбор, кто сейчас играет лучше. В данный момент ставка сделана на Адама Гуску, который играет стабильно. Но Иван Кульбаков работает честно и усердно, поэтому думаю, что в ближайших матчах мы его увидим», – сказал главный тренер «Торпедо».

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