Карбери об 1:4 от «Вегаса»: «Вашингтон» недостаточно владел шайбой в атаке и не смог создать достаточно моментов»

Теги Вашингтон НХЛ Вегас Спенсер Карбери Хоккей

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Вегаса».

«Кэпиталс» проиграли матч регулярного сезона НХЛ со счетом 1:4. 

«Мы просто не могли в достаточной степени владеть шайбой в зоне атаки. Начало матча было неплохим. Вероятно, мы недостаточно хорошо работали с шайбой в начале игры, когда могли превратить преимущество в постоянное давление и удары по воротам.

Во втором периоде они перехватили преимущество, и мы не смогли создать достаточно моментов, так как нам нужно было больше владеть шайбой», – сказал Спенсер Карбери.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий