Карбери об 1:4 от «Вегаса»: «Вашингтон» недостаточно владел шайбой в атаке и не смог создать достаточно моментов»

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Вегаса».

«Кэпиталс» проиграли матч регулярного сезона со счетом 1:4.

«Мы просто не могли в достаточной степени владеть шайбой в зоне атаки. Начало матча было неплохим. Вероятно, мы недостаточно хорошо работали с шайбой в начале игры, когда могли превратить преимущество в постоянное давление и удары по воротам.

Во втором периоде они перехватили преимущество, и мы не смогли создать достаточно моментов, так как нам нужно было больше владеть шайбой», – сказал Спенсер Карбери.