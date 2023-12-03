Кузнецов остался без очков в 5 из 6 последних матчей. У него 4+5 в 19 играх в сезоне

Евгений Кузнецов остался без очков в 5 из 6 последних матчей.

Форвард « » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с « » (1:4).

В активе россиянина 9 (4+5) баллов в 19 играх. В последних 6 матчах в его активе 1 гол.

Сегодня Кузнецов (15:20, 1:11 – в большинстве, 2:03 – в меньшинстве, «0») не бросал в створ. У него 1 блок, 1 потеря и малый штраф.

На вбрасываниях выиграл 50% попыток (3 из 6).