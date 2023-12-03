Кузнецов остался без очков в 5 из 6 последних матчей. У него 4+5 в 19 играх в сезоне
Евгений Кузнецов остался без очков в 5 из 6 последних матчей.
Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (1:4).
В активе россиянина 9 (4+5) баллов в 19 играх. В последних 6 матчах в его активе 1 гол.
Сегодня Кузнецов (15:20, 1:11 – в большинстве, 2:03 – в меньшинстве, «0») не бросал в створ. У него 1 блок, 1 потеря и малый штраф.
На вбрасываниях выиграл 50% попыток (3 из 6).
Кузя с такой игрой в КХЛ поедет доигрывать
Увы игра Кузи в победном плове это как параллельная Марвеловская Вселенная
Было ли это
Так сдать … распи.й