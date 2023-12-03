Минтюков делит 3-е место по очкам среди новичков НХЛ. У него 1+12 после передачи в игре с «Анахаймом»

Теги Нью-Джерси Нэшвилл Чикаго Колорадо Анахайм Аризона НХЛ Алекс Киллорн Коннор Бедард Логан Кули Люк Хьюз Павел Минтюков Люк Евангелиста Хоккей

Павел Минтюков набрал очко в матче «Анахайм» – «Колорадо» (4:3 Б).

20-летний защитник при игре в большинстве сделал передачу по ходу результативной атаки «Дакс», завершившейся голом нападающего Алекса Киллорна.

На счету россиянина 13 (1+12) очков по итогам 24 матчей, проведенных в текущем чемпионате НХЛ.

Минтюков делит 3-5-е места по набранным очкам среди новичков лиги. По 13 баллов также набрали нападающий «Нэшвилла» Люк Евангелиста (3+10 в 22 матчах) и форвард «Аризоны» Логан Кули (2+11 в 23 играх).

Лидером среди новичков остается нападающий «Чикаго» Коннор Бедард с 19 очками (11+8 в 22 матчах). 2-е место занимает защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз с 14 баллами (3+11 в 22 играх).

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3 комментария
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Может после передачи в игре с Колорадо?
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Павел воспитанник московского Динамо . Вот это дебют ! Красавчик ! Так держать! Молодчик !
+6
-3
+3
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