Минтюков делит 3-е место по очкам среди новичков НХЛ. У него 1+12 после передачи в игре с «Анахаймом»

Павел Минтюков набрал очко в матче «Анахайм» – «Колорадо» (4:3 Б).

20-летний защитник при игре в большинстве сделал передачу по ходу результативной атаки «Дакс», завершившейся голом нападающего .

На счету россиянина 13 (1+12) очков по итогам 24 матчей, проведенных в текущем чемпионате .

делит 3-5-е места по набранным очкам среди новичков лиги. По 13 баллов также набрали нападающий « » Люк Евангелиста (3+10 в 22 матчах) и форвард «Аризоны» Логан Кули (2+11 в 23 играх).

Лидером среди новичков остается нападающий « » Коннор Бедард с 19 очками (11+8 в 22 матчах). 2-е место занимает защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз с 14 баллами (3+11 в 22 играх).