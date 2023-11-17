Люк Хьюз набрал 10 очков в 15 играх сезона и делит с Минтюковым 1-е место в НХЛ среди защитников-новичков
Защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз набрал 10 очков в 15 играх сезона.
20-летний американец отметился 2 результативными передачами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:2).
В его активе стало 10 (1+9) баллов в 15 играх при нейтральной полезности и среднем времени на льду 19:26.
Хьюз делит 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков с защитником «Анахайма» Павлом Минтюковым (10 очков в 16 играх, 1+9, среди новичков-защитников они делят 1-е место).
Выше идут форварды Коннор Бедард («Чикаго», 13 очков в 14 играх, 9+4) и Логан Кули («Аризона», 12 очков в 16 играх, 2+10).
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