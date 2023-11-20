Минтюков против «Сент-Луиса»: 4-й подряд матч без очков, 4 броска, 4 минуты штрафа и «минус 2» за 19:13

Павел Минтюков остался без очков в 4 матчах подряд.

Защитник « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата против «Блюз» (1:3).

В активе новичка «Дакс» 10 (1+9) баллов в 18 играх при нейтральной полезности и среднем времени на льду 19:02.

Сегодня 19-летний россиянин (19:13, 1:09 – в большинстве, «минус 2») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема и получил 2 малых штрафа – оба за нарушения против Павла Бучневича.