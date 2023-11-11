Минтюков против «Флайерс»: 9-е очко в сезоне и «минус 3» за 17:01. Он 2-й в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков и лидер по числу передач

Павел Минтюков набрал 9-е очко в сезоне в матче с «Флайерс».

19-летний защитник « » отметился результативным действием при второй шайбе команды в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (3:6).

В активе россиянина стало 9 (1+8) очков в 13 играх сезона при полезности «+2» и среднем времени на льду 19:07.

В гонке бомбардиров среди новичков он идет на 2-м месте, уступая лишь Коннору Бедарду из «Чикаго» с 11 баллами в 12 играх. В списке лучших ассистентов – первый.

Сегодня Минтюков (17:01, 5:58 – в большинстве, 0:30 – в меньшинстве, «минус 3») также отметился 2 бросками в створ.