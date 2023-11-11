Минтюков против «Флайерс»: 9-е очко в сезоне и «минус 3» за 17:01. Он 2-й в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков и лидер по числу передач

Теги Филадельфия Анахайм НХЛ Павел Минтюков Хоккей

Павел Минтюков набрал 9-е очко в сезоне в матче с «Флайерс».

19-летний защитник «Анахайма» отметился результативным действием при второй шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:6). 

В активе россиянина стало 9 (1+8) очков в 13 играх сезона при полезности «+2» и среднем времени на льду 19:07. 

В гонке бомбардиров среди новичков он идет на 2-м месте, уступая лишь Коннору Бедарду из «Чикаго» с 11 баллами в 12 играх. В списке лучших ассистентов Павел – первый. 

Сегодня Минтюков (17:01, 5:58 – в большинстве, 0:30 – в меньшинстве, «минус 3») также отметился 2 бросками в створ. 

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3 комментария

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Dimash Balatayev
При второй шайбе результативное действие!!!! А при первой тоже был на льду, но там было ПП
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Док163
Норм его на шайбу на -3 подставили.
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