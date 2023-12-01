Ротенберг про 3:2: «Вытащили на характере. Не имели права проигрывать в день хоккея. «Витязь» – сильная команда: система Хартли, та же модель игры»
Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над с «Витязем» (3:2 ОТ).
Команда тренера Романа Ротенберга уступала со счетом 0:2 к 43-й минуте мачта Фонбет чемпионата КХЛ.
«Ожидали тяжелой игры. Много эмоций потратили в предыдущих матчах. В эмоциональном плане было непросто ребятам. Было видно, что эмоционально выхолощены. Но потом нашли ключ к победе.
Не имели права проигрывать в день хоккея. Такой хоккей нам нужен. Надеюсь, что такие матчи приведут больше мальчишек, больше детишек в хоккей. Огромная благодарность всем ребятам. Вытащили на характере.
«Витязь» – сильная, обученная команда. Система Боба Хартли, те же схемы, та же модель игры. Здорово сегодня сыграл «Витязь». Огромная благодарность сопернику.
Нас всех с победой. Работаем дальше. У нас нет времени праздновать. Для нас самый важный – следующий матч», – сказал главный тренер СКА.
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