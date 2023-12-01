Ротенберг про 3:2: «Вытащили на характере. Не имели права проигрывать в день хоккея. «Витязь» – сильная команда: система Хартли, та же модель игры»

Теги СКА Витязь Боб Хартли КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над с «Витязем» (3:2 ОТ).

Команда тренера Романа Ротенберга уступала со счетом 0:2 к 43-й минуте мачта Фонбет чемпионата КХЛ.

«Ожидали тяжелой игры. Много эмоций потратили в предыдущих матчах. В эмоциональном плане было непросто ребятам. Было видно, что эмоционально выхолощены. Но потом нашли ключ к победе.

Не имели права проигрывать в день хоккея. Такой хоккей нам нужен. Надеюсь, что такие матчи приведут больше мальчишек, больше детишек в хоккей. Огромная благодарность всем ребятам. Вытащили на характере.

«Витязь» – сильная, обученная команда. Система Боба Хартли, те же схемы, та же модель игры. Здорово сегодня сыграл «Витязь». Огромная благодарность сопернику.

Нас всех с победой. Работаем дальше. У нас нет времени праздновать. Для нас самый важный – следующий матч», – сказал главный тренер СКА.

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30 комментариев
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Очередные килотонны пафоса, сгенерированные нейросетью
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Генератор случайный слов
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Ответ ivan555navi
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Сколько платят за комментарии?
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интересно кто ему пишет карточки с ответами))) или он живёт просто в своём мире с собаками)))
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То есть Витязю норм было проиграть в день хоккея?
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Когда умолкнет дискотека
Ты возвращаешься ко мне
Услышать сердце человека
Лишь можно только в день хоккея
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Ответ всегда за локо
интересно кто ему пишет карточки с ответами))) или он живёт просто в своём мире с собаками)))
Не знаю, почему именно с собаками, но в целом вы, вероятно, правы)
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Героически победили с помощью судьи в овертайме команду с последнего места КХЛ. Не меньше! Система работает!
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системная шиза
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Ответ Oleg Olegov
Не знаю, почему именно с собаками, но в целом вы, вероятно, правы)
треньку его с собаками не видал?
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Ответ urec18@mail.ru
а где Грицук?, что-то его даже в составе давно не видно. или его поставили коньки точить, а говорил что в ска будет в первой тройке играть
В театре с женой бутерброды с икрой кушает. Он сказал в театре прикольно .
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Ну наконец-то пролил свет на систему- это система Хартли. И она работает!
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Ответ Bangal88
Генератор случайный слов
и случайных смыслов
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Ответ всегда за локо
треньку его с собаками не видал?
Нет, но по ходу в ближайшие минут пять это исправлю. Спасибо)
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Система Ротенберга > ситема Хартли
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Ответ всегда за локо
интересно кто ему пишет карточки с ответами))) или он живёт просто в своём мире с собаками)))
он на системе
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а где Грицук?, что-то его даже в составе давно не видно. или его поставили коньки точить, а говорил что в ска будет в первой тройке играть
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Ответ Machine Head
В театре с женой бутерброды с икрой кушает. Он сказал в театре прикольно .
,😀👍
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Ответ Костя Кот
он на системе
это точно))
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Ответ Oleg Olegov
ну это я как будто Париж первый раз увидел)
вот ему туда и надо, чтоб его сбросили с эльфивой башни и приземлили чутка)
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Ответ всегда за локо
тут в ленте есть ниже заголовок с его фото
ну это я как будто Париж первый раз увидел)
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Ответ Oleg Olegov
Нет, но по ходу в ближайшие минут пять это исправлю. Спасибо)
тут в ленте есть ниже заголовок с его фото
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Ответ Роман
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Система йозе
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«Системный» человек, если в двух словах.
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да ты чо ???
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