«Трактор» и «Локомотив» – 8-й и 9-й клубы в истории КХЛ с 1000 матчами

«Трактор» и «Локомотив» стали 8-м и 9-м клубами в истории КХЛ с 1000 матчами.

Сегодня, 1 декабря, 1000-м для « » стал матч с московским «Динамо» (2:4).

«Локомотив» также достиг отметки в 1000 матчей в лиге, играя сейчас с «Сочи».

Таким образом, «Локомотив» и «Трактор» стали лишь восьмым и девятым клубами, сыгравшими в не менее 1000 матчей.

Топ-10 по количеству матчей среди клубов:

1. «Металлург» – 1102

2. «Ак Барс» – 1101

3. СКА – 1096

4. ЦСКА – 1089

5. «Авангард» – 1074

6. «Салават Юлаев» – 1066

7. «Динамо» Мск – 1045

8-9. «Трактор», « » – 1000

10. «Барыс» – 977