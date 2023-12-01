«Трактор» и «Локомотив» – 8-й и 9-й клубы в истории КХЛ с 1000 матчами

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА Трактор КХЛ Барыс Хоккей

«Трактор» и «Локомотив» стали 8-м и 9-м клубами в истории КХЛ с 1000 матчами.

Сегодня, 1 декабря, 1000-м для «Трактора» стал матч с московским «Динамо» (2:4).

«Локомотив» также достиг отметки в 1000 матчей в лиге, играя сейчас с «Сочи».

Таким образом, «Локомотив» и «Трактор» стали лишь восьмым и девятым клубами, сыгравшими в КХЛ не менее 1000 матчей.

Топ-10 по количеству матчей среди клубов:

1. «Металлург» – 1102

2. «Ак Барс» – 1101

3. СКА – 1096

4. ЦСКА – 1089

5. «Авангард» – 1074

6. «Салават Юлаев» – 1066

7. «Динамо» Мск – 1045

8-9. «Трактор», «Локомотив» – 1000

10. «Барыс» – 977

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16 комментариев
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А где же "хазяива себири" имбирь?? 😁
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Ответ GoodZilla
Это с учетом плейофф?! Иначе как объяснить разное количество матчей у клубов, которые принимали участие во всех сезонах КХЛ...
Да
+3
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Ответ GoodZilla
Это с учетом плейофф?! Иначе как объяснить разное количество матчей у клубов, которые принимали участие во всех сезонах КХЛ...
Локомотив пропустил целый сезон. Плюс разное выступление в плей офф.
+3
0
+3
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Это с учетом плейофф?!
Иначе как объяснить разное количество матчей у клубов, которые принимали участие во всех сезонах КХЛ...
+1
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Ответ Юрец55
Восток, получается, немного посильнее в плей-офф? А нам рассказывали про тотальное преимущество Запада
На равных можно сказать, в начале КХЛ доминировал Восток, теперь Запад, по победам 7:7. В первых сезонах от Запада кто только не выходил в финал, Ска ЦСКА были слабы,а на Востоке Ак Барс и Металлург всегда в топе были, поэтому больше матчей в плей-офф сыграли
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Ответ Юрец55
Поторопился с выводами. Такая статистика, при условии, что Запад и Восток встречаются только в финале, говорит о том, что на Востоке конкуренция сильнее и приходится сыграть больше матчей, чтобы дойти до финала
Боюсь вас расстроить, я не поленился и решил посчитать. С сезона 2009/2010 , финалисту Запада в среднем нужно было сыграть 15,69 матчей до финала (всего 204 матчей),а финалисту Востока в среднем 15,61 (203матчей).
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Ждем 1000 матчей от Барнса в этом сезоне
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Восток, получается, немного посильнее в плей-офф? А нам рассказывали про тотальное преимущество Запада
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Ответ Ярославец75
Локомотив пропустил целый сезон. Плюс разное выступление в плей офф.
Часто попадаешь в точку.
Да, Локо без 2011.
07.09.11 всегда в наших сердцах.
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Ответ Rudenzik
На равных можно сказать, в начале КХЛ доминировал Восток, теперь Запад, по победам 7:7. В первых сезонах от Запада кто только не выходил в финал, Ска ЦСКА были слабы,а на Востоке Ак Барс и Металлург всегда в топе были, поэтому больше матчей в плей-офф сыграли
Поторопился с выводами. Такая статистика, при условии, что Запад и Восток встречаются только в финале, говорит о том, что на Востоке конкуренция сильнее и приходится сыграть больше матчей, чтобы дойти до финала
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Ответ Юрец55
Поторопился с выводами. Такая статистика, при условии, что Запад и Восток встречаются только в финале, говорит о том, что на Востоке конкуренция сильнее и приходится сыграть больше матчей, чтобы дойти до финала
Чтобы подтвердить или опровергнуть ваши слова о количестве матчей до финала нужно считать матчи. Конечно в последние сезоны на Западе не было такой конкуренции,как на Востоке, но мы же считаем за всю историю, а в первых сезонах на Западе приличная конкуренция была, финалистов от Запада больше 7против 5, чем на Востоке. Не стоит забывать о проблемах в Динамо и Локомотиве, так бы матчей больше было бы.
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Ответ Rudenzik
Боюсь вас расстроить, я не поленился и решил посчитать. С сезона 2009/2010 , финалисту Запада в среднем нужно было сыграть 15,69 матчей до финала (всего 204 матчей),а финалисту Востока в среднем 15,61 (203матчей).
А не финалисту?)
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Ответ Юрец55
А не финалисту?)
Поторопился с выводами. Такая статистика, при условии, что Запад и Восток встречаются только в финале, говорит о том, что на Востоке конкуренция сильнее и приходится сыграть больше матчей, чтобы дойти до финала
Я опровергнул слова про финалистов, а если вам интересны не финалисты, то тут уже придётся вам самому считать
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Ответ Rudenzik
Боюсь вас расстроить, я не поленился и решил посчитать. С сезона 2009/2010 , финалисту Запада в среднем нужно было сыграть 15,69 матчей до финала (всего 204 матчей),а финалисту Востока в среднем 15,61 (203матчей).
Ну да, согласен, я опять накосячил) Эта статистика же не про финалистов. А про всех участников плей-офф.
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Ответ Rudenzik
Поторопился с выводами. Такая статистика, при условии, что Запад и Восток встречаются только в финале, говорит о том, что на Востоке конкуренция сильнее и приходится сыграть больше матчей, чтобы дойти до финала Я опровергнул слова про финалистов, а если вам интересны не финалисты, то тут уже придётся вам самому считать
Пока писал уточнение, Вы сами уже меня прищемили)
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