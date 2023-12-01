«Трактор» и «Локомотив» – 8-й и 9-й клубы в истории КХЛ с 1000 матчами
«Трактор» и «Локомотив» стали 8-м и 9-м клубами в истории КХЛ с 1000 матчами.
Сегодня, 1 декабря, 1000-м для «Трактора» стал матч с московским «Динамо» (2:4).
«Локомотив» также достиг отметки в 1000 матчей в лиге, играя сейчас с «Сочи».
Таким образом, «Локомотив» и «Трактор» стали лишь восьмым и девятым клубами, сыгравшими в КХЛ не менее 1000 матчей.
Топ-10 по количеству матчей среди клубов:
1. «Металлург» – 1102
2. «Ак Барс» – 1101
3. СКА – 1096
4. ЦСКА – 1089
5. «Авангард» – 1074
6. «Салават Юлаев» – 1066
7. «Динамо» Мск – 1045
8-9. «Трактор», «Локомотив» – 1000
10. «Барыс» – 977
Иначе как объяснить разное количество матчей у клубов, которые принимали участие во всех сезонах КХЛ...
Да, Локо без 2011.
07.09.11 всегда в наших сердцах.
Я опровергнул слова про финалистов, а если вам интересны не финалисты, то тут уже придётся вам самому считать