Борис Михайлов считает, что Александр Овечкин может стать величайшим хоккеистом.

– Александр Овечкин в следующем матче может набрать 1500‑е очко за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Вы считаете это грандиозным успехом для всего российского хоккея?

– Овечкин не сам лично достиг этой высоты. Он играет в коллективе, в «Вашингтоне». Ему товарищи помогли. Но Александр – наш советский и российский хоккеист. Он в НХЛ представляет нашу страну. Конечно, мы испытываем гордость, когда он набирает 1500 очков в НХЛ или догоняет Уэйна Гретцки по голам.

Гретцки – великий, но и Овечкин – тоже великий. А когда обгонит Гретцки, то вообще станет величайшим, – сказал почетный президент ЦСКА.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 827 голами. Он уступает только Гретцки, у которого 894 шайбы. Александр провел в НХЛ 1367 матча и набрал 1499 (827+672) очков.