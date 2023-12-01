Борис Михайлов: «Когда Овечкин обгонит Гретцки, станет величайшим. Александр – советский и российский хоккеист, в НХЛ представляет нашу страну»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Борис Михайлов Матч ТВ Хоккей

Борис Михайлов считает, что Александр Овечкин может стать величайшим хоккеистом.

– Александр Овечкин в следующем матче может набрать 1500‑е очко за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Вы считаете это грандиозным успехом для всего российского хоккея?

– Овечкин не сам лично достиг этой высоты. Он играет в коллективе, в «Вашингтоне». Ему товарищи помогли. Но Александр – наш советский и российский хоккеист. Он в НХЛ представляет нашу страну. Конечно, мы испытываем гордость, когда он набирает 1500 очков в НХЛ или догоняет Уэйна Гретцки по голам.

Гретцки – великий, но и Овечкин – тоже великий. А когда обгонит Гретцки, то вообще станет величайшим, – сказал почетный президент ЦСКА.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 827 голами. Он уступает только Гретцки, у которого 894 шайбы. Александр провел в НХЛ 1367 матча и набрал 1499 (827+672) очков.

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92 комментария
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Если из очков Гретцки вычесть все его голы, он всё равно будет на первом месте по очкам в истории НХЛ. К вопросу о величии.
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Овечкин 1985 года рождения, какое он отношение имеет к СССР кроме 5 лет жизни в этой стране?
+29
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Ответ Hitgoe Himgob
Это когда вратари на двух ногах стояли и форма вратарей была в два раза меньше? Ладно
Другим что мешало? Идиотский аргумент
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Величайшим он не станет. У Гретцки еще 5КС.
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Ответ Hitgoe Himgob
Это когда вратари на двух ногах стояли и форма вратарей была в два раза меньше? Ладно
Да, именно тогда. Тогда еще клюшки были деревянные, коньки массивные и неудобные и через две зоны пасовать было нельзя. Играть и забивать было настолько легко, что космические показатели были только у Гретцки и Лемье. Остальные почему-то не могли пачками забивать вратарям на прямых ногах с маленькой амуницией.
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он представляет себя и ему вообще плевать на то откуда он , хватит верить в этот зефир сладкий. Он наемник который получает миллионы , ему плевать на всех нас. Когда наемники едут куда то в Ирак , вы же не говорите что он представляет какую либо страну .
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Кстати почему Михайлов на вопросы об НХЛ говорит что мне не интересна НХЛ вообще за ней не слежу, а на вопрос про 1500 очков Овечкина говорит что испытывает гордость?
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старый ж...лиз, уймись безумец, нхл кто смотрит тот понимает, сдулся ваш саша, причем давно, пора ему в родные пинаты((((
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ДАЙТЕ ДЕДУ ТАБЛЕТОК УЖЕ...
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Ответ Hitgoe Himgob
Это когда вратари на двух ногах стояли и форма вратарей была в два раза меньше? Ладно
что то при этом всем Гретцки стал оучшим по очкам в двух десятилетиях. Получается вратари стали нормальнт играть только с 2000ного?🤣🤣🤣🤣🤣
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Величие надо показывать в своей стране, а результаты в НХЛ - это заслуга тех. кто организовал это соревнование и превратил его в лучшее в мире и Овечкин -это часть этой организации и его успех не имеет к нашей стране никакого отношения, только местом рождения.
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Ответ ivan555navi
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кстати недавно хотел поздравить тебя с юбилеем ( 7000 минусов ) , а тут скоро новый юбилей ( 8000 минусов не за горами😊)
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Овечкин - советский хоккеист. Маразм сгущается
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Ответ Hitgoe Himgob
Это когда вратари на двух ногах стояли и форма вратарей была в два раза меньше? Ладно
Это когда били так что кости трещали и деревянными клюшками играли а сейчас за малейшее касание 2 минуты
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Да походу никогда не обгонит с такими темпами .
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Снайпером, забыл добавить.
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Ответ Hitgoe Himgob
А что мешало другим как Овечкин в современной эпохе столько же наколотить? Клюшки деревянные лёд не тот. По факту у Овечкина был гораздо больше уровень сопротивления, лига стала профессиональнее в десятки раз, а голов почти одинаково, так кто сильнее как снайпер?
Гораздо меньше уровень сопротивления сейчас по этим правилам
+2
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Ответ ivan555navi
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ты до сих пор живёшь в СССР? прикольно.
+5
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Ответ _Абырвалг_
Как может быть величайшим - примитивный хоккеист, передвигающийся на прямых ногах ,все достоинства которого : бей ,беги , ломай , круши ,прикормленная точка , на бросок с которой работает вся команда .
есть же здесь понимающие в хоккее люди, пердуны понятно мычат как им приказывают , они и раньше холопами были
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Ответ ivan555navi
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ну серьезно признайся сколько платят тебе и Невскому?
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Ответ ivan555navi
Какую цифру написать, что-бы ты успокоился?
Ту которую получаешь.
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Ответ Xell
Величайшим он не станет. У Гретцки еще 5КС.
Вообще то 4
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Ответ Валерий Сергеевич
Это не Михайлов, а Майоров так говорит.
Михайлов тоже так говорил
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Ответ Splin
почему тяжело? 3 по 20 и ок
У Греции в плей-офф ещё 102 шайбы а у Саши 50
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Ответ Splin
уровень сопротивлерия, хм... а вот это спорно, учитывая что защитникам нельзя ничего, красной линии нет...Почему тогда Житник, Буре, говорят что в 90е забивать было сложней
Потому что они играли в 90е а не в 10е, что они знают о современной НХЛ?
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Ответ trof
До величия Грецки как игрока Саше конечно очень далеко а вот как снайпер он супертоп. Правда обогнать Уэйна будет очень тяжело. Да и только в регулярке. По голам регулярка плюс плей-офф шансов совсем нет
почему тяжело? 3 по 20 и ок
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Ответ личные рекорды это не хоккей
Тарасов не из Локомотива, дятел
Где вы, только беретесь, до...ы нифига не знающие
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Ответ Hitgoe Himgob
Потому что они играли в 90е а не в 10е, что они знают о современной НХЛ?
А они что, живут в ваккуме?🤣
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Ответ Xell
Величайшим он не станет. У Гретцки еще 5КС.
Это с какого перепоя у него пять КС?
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Ответ Валерий Сергеевич
Это не Михайлов, а Майоров так говорит.
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Ответ Splin
Вообще то 4
Зато у Грецки девять Харт
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Ответ Xell
Величайшим он не станет. У Гретцки еще 5КС.
КС не главное. У Месье их 6, но никто не поставит Марка выше Уэйна
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Ответ trof
Зато у Грецки девять Харт
У него много чего✌️🤣
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Ответ trof
У Греции в плей-офф ещё 102 шайбы а у Саши 50
так ПО идет отдельно.
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Ответ _Абырвалг_
Как может быть величайшим - примитивный хоккеист, передвигающийся на прямых ногах ,все достоинства которого : бей ,беги , ломай , круши ,прикормленная точка , на бросок с которой работает вся команда .
да никто , из адекватных, не сравнивает их как хоккеистов. как снайперов лишь
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Ответ ivan555navi
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Вам с Невским надо пожениться
+4
-4
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Ответ trof
У Греции в плей-офф ещё 102 шайбы а у Саши 50
122
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Splin
во первых они не мои. во вторых, где тут адекватность?
Ты же соглашаешься с этим абырвалгом.
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Ну тогла будет лучшим снайпером РЧ, что тоже весомо, ктоб чтоб не говорил
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Еще немного и Михайлов и Майоров начнут рассказывать, как они в одном звене с Овечкиным канадцам кузькину мать показывали.
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Ответ trof
Я же и пишу что может , если останется хоть в какой форме, побить рекорд только в регулярке , но это не будет полным превосходством над Грецки учитывая плей-офф. Даже как снайпер. А в плане величия как игрока это вообще недосягаемо
хотя для меня ПО весомей РЧ
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Ответ ivan555navi
Ты же соглашаешься с этим абырвалгом.
Покажмте мне, где я согласился с этим высказыванием?
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Ответ Герцог Анжуйский
Да походу никогда не обгонит с такими темпами .
обязательно обгонит.
+3
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Ответ sk0208827
Овечкин 1985 года рождения, какое он отношение имеет к СССР кроме 5 лет жизни в этой стране?
Сразу русафоб 😁😁😁😁😁
+2
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Ответ Hitgoe Himgob
А что мешало другим как Овечкин в современной эпохе столько же наколотить? Клюшки деревянные лёд не тот. По факту у Овечкина был гораздо больше уровень сопротивления, лига стала профессиональнее в десятки раз, а голов почти одинаково, так кто сильнее как снайпер?
В целом, для меня 99ый. Никаких данных, не его задача, а при этом лучший
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Ответ Алекс Рава
Сразу русафоб 😁😁😁😁😁
Я уже привык 🤣
+2
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Ответ sk0208827
Ту которую получаешь.
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Ответ ivan555navi
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когда из СССР переедешь?)
+1
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Ответ sk0208827
когда из СССР переедешь?)
А зачем? Вот для них уже и лагерь приготовили.
https://x.com/vasya_tata/status/1730462253051429060?s=20
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Ответ Splin
мне кажется там проходных вообще нет🤔🤔🤔
Бывает когда команда много проигрывает она бросает играть, начинаются драки и тд. Но это редкость
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