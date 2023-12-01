Борис Михайлов: «Хоккей является спортом номер один в России по значимости»

Борис Михайлов считает хоккей спортом номер один в России по значимости.

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея.

«Я думаю, что этот праздник значимый по двум причинам. В нашей стране хоккей является спортом номер один, не по количеству занимающихся, а по значимости.

Один из зимних видов спорта, в котором достижения очень большие. Я уж не говорю, что все зимние виды спорта, которые современно сейчас развиваются, тоже значимы.

Но сколько чемпионов [по хоккею]? Очень много», – сказал двукратный олимпийский чемпион .