Борис Михайлов: «Хоккей является спортом номер один в России по значимости»
Борис Михайлов считает хоккей спортом номер один в России по значимости.
1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея.
«Я думаю, что этот праздник значимый по двум причинам. В нашей стране хоккей является спортом номер один, не по количеству занимающихся, а по значимости.
Один из зимних видов спорта, в котором достижения очень большие. Я уж не говорю, что все зимние виды спорта, которые современно сейчас развиваются, тоже значимы.
Но сколько чемпионов [по хоккею]? Очень много», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
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Это вечные комментарии - они были год назад, десять лет назад и сто лет назад.
И будут и через год, десять, сто лет.