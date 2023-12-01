Борис Михайлов: «Хоккей является спортом номер один в России по значимости»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Борис Михайлов КХЛ ЧМ по хоккею ТАСС Хоккей

Борис Михайлов считает хоккей спортом номер один в России по значимости.

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея.

«Я думаю, что этот праздник значимый по двум причинам. В нашей стране хоккей является спортом номер один, не по количеству занимающихся, а по значимости.

Один из зимних видов спорта, в котором достижения очень большие. Я уж не говорю, что все зимние виды спорта, которые современно сейчас развиваются, тоже значимы.

Но сколько чемпионов [по хоккею]? Очень много», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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10 комментариев
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Достижения были много лет назад. А сегодня - отстранение от всех нормальных турниров и главный тренер Ротенберг сражается со сборной Казахстана.
Ведущая хоккейная держава, не зря говорят
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Естественно номер один, как же ещё.. Ведь сам " первый" в него играет..😁
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судя по последним новостям о транспортной реформе, спорт номер один - это суметь прорваться в маршрутку морозным зимним утром😆
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По бенди еще больше чемпионов мира и что ?
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Не нужно путать прошлое с нынешней реальностью. Экипировка стоит очень дорого и хоккей стал недоступен многим детям. Родители думают как семью прокормить . Да и сборная под руководством клоуна-весельчака теперь играет со сборной ВХЛ и упорно борется с Беларусью. У каждого времени свои герои. Нынешним не многие хотят подражать.
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Как может быть спорт номером один, в вашем случае хоккей, если экипировка для пацана (для народа) стоит немыслимых денег. Неужели Борис Петрович вы настолько оторваны от действительности, что говорите такое. БОльшая часть населения озабочена как бы выжить в таких условиях, а вы о хоккее И ещё называете спортом номер один для россиян. Или смеётесь или хотите позлить нас.
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по значимости ... или по стоимости?!
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До достижениям хоккей с мячом должен быть на первом месте - выиграли 26 из 40 ЧМ.
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Ответ IVAN-67
Не нужно путать прошлое с нынешней реальностью. Экипировка стоит очень дорого и хоккей стал недоступен многим детям. Родители думают как семью прокормить . Да и сборная под руководством клоуна-весельчака теперь играет со сборной ВХЛ и упорно борется с Беларусью. У каждого времени свои герои. Нынешним не многие хотят подражать.
"Экипировка стоит очень дорого"
"Родители думают как семью прокормить"
Это вечные комментарии - они были год назад, десять лет назад и сто лет назад.
И будут и через год, десять, сто лет.
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