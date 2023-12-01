Михайлов о турнире НХЛ: «Замена России на Финляндию – для дураков. Это страны с разными амбициями и интересом к себе»

Борис Михайлов прокомментировал возможный отказ Финляндии от турнира НХЛ.

Ранее появились данные о том, что команда откажется участвовать в турнире для сборных, если на него допустят команду России.

– Обсуждаемая новость – отказ сборной Финляндии играть на Кубке мира в том случае, если НХЛ пригласит сборную России. Что скажете?

– А что тут сказать? Замена сборной России на сборную Финляндии – для дураков. Это страны с разными амбициями и разным интересом к себе. Что тут сравнивать?

– НХЛ может согласиться с финским диктатом?

– За океаном все решают деньги. Будет финансово выгодно – согласятся, нет – не обратят внимание.

– Насколько реален вот такой усеченный турнир?

– Могут провести. Повторюсь, если НХЛ будет выгодно, они создадут и запустят даже дворовые сборные. Такое уже было. Нет проблем, – сказал двукратный олимпийский чемпион .