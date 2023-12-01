Михайлов о турнире НХЛ: «Замена России на Финляндию – для дураков. Это страны с разными амбициями и интересом к себе»
Борис Михайлов прокомментировал возможный отказ Финляндии от турнира НХЛ.
Ранее появились данные о том, что команда Финляндии откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных, если на него допустят команду России.
– Обсуждаемая новость – отказ сборной Финляндии играть на Кубке мира в том случае, если НХЛ пригласит сборную России. Что скажете?
– А что тут сказать? Замена сборной России на сборную Финляндии – для дураков. Это страны с разными амбициями и разным интересом к себе. Что тут сравнивать?
– НХЛ может согласиться с финским диктатом?
– За океаном все решают деньги. Будет финансово выгодно – согласятся, нет – не обратят внимание.
– Насколько реален вот такой усеченный турнир?
– Могут провести. Повторюсь, если НХЛ будет выгодно, они создадут и запустят даже дворовые сборные. Такое уже было. Нет проблем, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Сарос // Хуссо // Раанта
Хейсканен — Линделл
Мяяття — Хаканпяя
Ристолайнен — Миккола
Вялимяки — Йокихарью
Лехконен - Барков - Рантанен
Терявяйнен - Ахо - Котканиеми
Хаула - Хинтц - Лайне
Маччелли - Гранлунд - Толванен
Ген. менеджер - Ярмо Кекяляйнен
Гл. тренер - Юкка/Кари Ялонен
я вот вижу что в России привлекают сомнительные сборные Китая, Казахстана и Высшей лиги чтобы хоть как-то провести никому не нужный турнир.
Но тот же Барков, Ахо, Рантанен, Теревайнен, Хинтц - в полном порядке.