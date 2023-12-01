Михайлов о турнире НХЛ: «Замена России на Финляндию – для дураков. Это страны с разными амбициями и интересом к себе»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Борис Михайлов Кубок мира деньги Хоккей

Борис Михайлов прокомментировал возможный отказ Финляндии от турнира НХЛ.

Ранее появились данные о том, что команда Финляндии откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных, если на него допустят команду России.

– Обсуждаемая новость – отказ сборной Финляндии играть на Кубке мира в том случае, если НХЛ пригласит сборную России. Что скажете?

– А что тут сказать? Замена сборной России на сборную Финляндии – для дураков. Это страны с разными амбициями и разным интересом к себе. Что тут сравнивать?

– НХЛ может согласиться с финским диктатом?

– За океаном все решают деньги. Будет финансово выгодно – согласятся, нет – не обратят внимание.

– Насколько реален вот такой усеченный турнир?

– Могут провести. Повторюсь, если НХЛ будет выгодно, они создадут и запустят даже дворовые сборные. Такое уже было. Нет проблем, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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11 комментариев
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как же так, фины ведь действующие олимпийские чемпионы
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Нормальный у финнов состав из НХЛ можно собрать.

Сарос // Хуссо // Раанта

Хейсканен — Линделл
Мяяття — Хаканпяя
Ристолайнен — Миккола
Вялимяки — Йокихарью

Лехконен - Барков - Рантанен
Терявяйнен - Ахо - Котканиеми
Хаула - Хинтц - Лайне
Маччелли - Гранлунд - Толванен

Ген. менеджер - Ярмо Кекяляйнен

Гл. тренер - Юкка/Кари Ялонен
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Регулярно по носу в хоккее получали от финнов, в т.ч. на олимпиаде. Принижая такие команды, ты принижаешь самого себя.
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Может хватит уже этих блаженных пенсов и прочих лизоблюдов постить? Уже всех тошнит от них.
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Ответ Under
как же так, фины ведь действующие олимпийские чемпионы
Так ведь они ненастоящие чемпионы, все же знают, что мы типо номер 1 в мире)))
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Ответ Maxim Shumov
Так ведь они ненастоящие чемпионы, все же знают, что мы типо номер 1 в мире)))
Ога, да что там в мире - в России (с)
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ну и какие дворовые сборные допускала НХЛ?
я вот вижу что в России привлекают сомнительные сборные Китая, Казахстана и Высшей лиги чтобы хоть как-то провести никому не нужный турнир.
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С огромным уважением отношсь к нашим выдающимся хоккеистам, но негоже спускаться им на уровень бабушек на скамейках
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Ответ осетов - пилот болида смерти
Состав то нормальный, а красоту как Кучеров, Панарин, Малкин там творить некому. Минусуйте, либера##ня🤡
Никто не спорит, что Куч, Пэнэрин и Малкин кудесники.
Но тот же Барков, Ахо, Рантанен, Теревайнен, Хинтц - в полном порядке.
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Насчёт приглашения "дворовых команд" в НХЛ не знаю, а вот то, что на Кубок Дружбы приглашают сборные уровня первенства бани, точно.
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