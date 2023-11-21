«Боязнь Канады проиграть России. Не будет одной из хоккейных супердержав – они сами к нам придут». Михайлов о турнире сборных

Борис Михайлов считает, что Канада боится проиграть России в хоккее.

Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.

«Для меня это не новость. Даже такая независимая лига, как НХЛ, поддалась политическому нажиму.

Я не вижу большой трагедии в этом, просто трагедией будет то, что потеряет от этого мировой хоккей. А мы уже два года играем в изоляции.

Одна организация [Международная федерация хоккея] уже говорит о том, что возможно там рассмотрят наше возвращение. Да, нас никуда не включат. Настанет время, они сами к нам придут.

Конечно, этот турнир потеряет в уровне, если подумать, сколько в командах НХЛ россиян играет ведущие роли.

С 1972 года всегда был интерес ко встречам сборных Канады и СССР, а потом и России. Теперь одной из хоккейных супердержав не будет.

Это политизированное решение и боязнь канадцев, что они проиграют сборной России», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.