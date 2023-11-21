«Боязнь Канады проиграть России. Не будет одной из хоккейных супердержав – они сами к нам придут». Михайлов о турнире сборных

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Борис Михайлов Кубок мира ТАСС Хоккей

Борис Михайлов считает, что Канада боится проиграть России в хоккее.

Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.

«Для меня это не новость. Даже такая независимая лига, как НХЛ, поддалась политическому нажиму.

Я не вижу большой трагедии в этом, просто трагедией будет то, что потеряет от этого мировой хоккей. А мы уже два года играем в изоляции.

Одна организация [Международная федерация хоккея] уже говорит о том, что возможно там рассмотрят наше возвращение. Да, нас никуда не включат. Настанет время, они сами к нам придут.

Конечно, этот турнир потеряет в уровне, если подумать, сколько в командах НХЛ россиян играет ведущие роли.

С 1972 года всегда был интерес ко встречам сборных Канады и СССР, а потом и России. Теперь одной из хоккейных супердержав не будет.

Это политизированное решение и боязнь канадцев, что они проиграют сборной России», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

27 комментариев

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Ryan T.
Дед, когда последний раз Канада проигрывала России в хоккее?
В Квебеке 15 лет назад?)
Такие уморительные конечно эти старые пердуны-патриоты.
+38
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Сергей Орлов
Разумеется, лучшая сборная мира боится команду без центральных и защитников)
+24
-1
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Tungus85
ах-ха-ха. Боязнь Канады. Ну какой же бред несут выжившие из ума пенсы. Он же играл против них.
+19
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Potapson
Решение конечно политизированное, но боязнью тут естественно и не пахнет. Это любому адеквату ясно. Уверен что сами канадские да и американские хоккеисты с удовольствием сыграли бы с русскими, особенно если речь идёт только об игроках НХЛ.
+8
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Микст Зон
он не уточнил какой именно состав сборной канады боится? пятый или десятый?
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Пылесос
Ответ vzi
Чисто фактически были еще поражения Канады на ЧМ 2009, 2010, 2011. Но там составы были куда проще, чем в 2008. Да и в 2008 то был не основной состав. Основа играла в плей-офф Стэнли многие.
В 2008 у канадцев играли 6 игроков будущей олимпийской сборной, у России 16.
В 2009 у канадцев играли 3 игрока будущей олимпийской сборной, у России тоже примерно 15-16.
+6
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Сергей Михалюк
У же вижу как Канада боится Россию у которой одни нормальный центр и которому при этом уже 37 и с тренерами у который кромека отдать Овечкину бод бросок в большинстве никаких идей нет.
+6
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Boris Tuch
В 2025 году международная ситуация может быть совсем другой. Путина не будет.
+5
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vzi
Ответ Ryan T.
Дед, когда последний раз Канада проигрывала России в хоккее? В Квебеке 15 лет назад?) Такие уморительные конечно эти старые пердуны-патриоты.
Чисто фактически были еще поражения Канады на ЧМ 2009, 2010, 2011. Но там составы были куда проще, чем в 2008.
Да и в 2008 то был не основной состав. Основа играла в плей-офф Стэнли многие.
+6
-2
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Melnikov1968
Боязнь проиграть:) Только в случае, если Ротенберг будет главным тренером.
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Maxim Shumov
Ну а что? МакДак и МакКиннон явно не вывезут против нашей центральной оси, в которой один 37-летний Малкин. А, ну Кузнецов, который как-будто через силу играет
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Don_Krebs
Ответ Boris Tuch
В 2025 году международная ситуация может быть совсем другой. Путина не будет.
Он в России вечен. Независимо от степени заморозки и фамилии.
+3
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Мудринич
Ответ Melnikov1968
Боязнь проиграть:) Только в случае, если Ротенберг будет главным тренером.
Канады
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Claudio_ Caniggia
Уважаемый человек, заслуженный спортсмен страны, а всегда источает злобу в адрес Канады, постоянно принижает её. Будто не было молодости, тех феерических матчей вписанных в историю российского хоккея, признанных самой Канадой как самое яркое событие в их хоккее за всю историю. Ну не попал ты в Зал Славы наравне с Третьяком, Харламовым Якушевым, ну не нажил ты друзей за океаном, зачем же на де--мо исходить, позориться перед ветеранами и всеми теми кто помнит и чтит былое. Тьфу!
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369
Ответ Claudio_ Caniggia
Уважаемый человек, заслуженный спортсмен страны, а всегда источает злобу в адрес Канады, постоянно принижает её. Будто не было молодости, тех феерических матчей вписанных в историю российского хоккея, признанных самой Канадой как самое яркое событие в их хоккее за всю историю. Ну не попал ты в Зал Славы наравне с Третьяком, Харламовым Якушевым, ну не нажил ты друзей за океаном, зачем же на де--мо исходить, позориться перед ветеранами и всеми теми кто помнит и чтит былое. Тьфу!
Потому что люлей всегда от канадцев получал. Не нравилась Борина физиономия ни Уэйну Кэшмену, ни Бобби Кларку)
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Свидетели Овцовы
Бояцца конечно, наши как в офис за клюшку выкатят деда Шубского 😂🤣
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Don_Krebs
О, уже не "приползут", а всего лишь "придут". Какой-то прогресс в оценках наметился. Этак, глядишь, через какое-то время уже и ролями поменяемся.
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Dragon10
Не зовут, потому что боятся нам проиграть. А футболистов тогда почему отстраняют? Они то уж точно ни для кого опасности не представляют. Исключение кубинские туристы, покупающие бутсы на рынке
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prochel
На какую-то паранойю похоже больше.
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берде
Напугали ежа голой опой
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Ответ Ryan T.
Дед, когда последний раз Канада проигрывала России в хоккее? В Квебеке 15 лет назад?) Такие уморительные конечно эти старые пердуны-патриоты.
2006 уже не вспоминаем, это был сон
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vzi
Ответ Сергей Орлов
Разумеется, лучшая сборная мира боится команду без центральных и защитников)
Три-четыре пары защитников должны набрать.

Проворов, Сергачев, Зуб, Орлов, Куликов, Задоров, Зайцев, Гавриков, Любушкин, Замула - чем богаты.
7 человек из них в заявку на турнир поставить можно. ;)

Малкин, Кузнецов, Наместников, Барбашев, Тренин, Костин - тут посложнее будет. ;)))
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серый серый волк
и чехов, видимо, очееень боятся
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Пылесос
Ахахахаха.
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