Овечкин о целях: «Каждый год стараться попасть в плей-офф, бороться за Кубок Стэнли. И Олимпиада, конечно же. Но здесь не от нас все зависит»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Овечкин сообщил, что хочет каждый год бороться за Кубок Стэнли.

– Помимо каких-то очевидных вещей – еще один кубок, рекорд по голам, – есть ли у вас в карьере цели, о которых мы не знаем?

– Каждый год стараться попасть в плей-офф, бороться за Кубок Стэнли.

И, конечно же, Олимпийские игры. Но здесь не от нас все зависит, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

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11 комментариев
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Про олимпиаду точно может забыть.., это у него как фантомная боль отрезанной ноги, не будет Сашка у тебя олимпиад...
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Олимпиады у Ови все позади, впереди только рекорд грецки. ПО тоже маловероятно
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Ответ Maxim Shumov
Дааа, прям видно, что целью Овечкина является ПО и КС, именно поэтому он играет по 22 минуты, со своими навыками в защите все время выходит 5 на 6 или убивает большинство вашиков))
А разве нет?
Так то лучший бомбардир в команде, где великолепные центры Макмайкл, Строум и Кузнецов за 20 матчей еле по 10 очков набрали.
Команда в зоне ПО, это тоже вроде как хорошо.
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Ответ Maxim Shumov
Дааа, прям видно, что целью Овечкина является ПО и КС, именно поэтому он играет по 22 минуты, со своими навыками в защите все время выходит 5 на 6 или убивает большинство вашиков))
У Кэпс на 2-3 игры меньше других и они уже в зоне плей-офф.. хотя меньше всех забивают.Значит потенциал есть.
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Ответ Александр Невский
Олимпиада будет в России своя , нам их олимпиада не нужна .
Ну хоть там Сашка осечкин сможет выиграть, не будет третьего состава Канада и финнов
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Возможно, хватит раздавать интервью, пора больше времени в спортзале проводить. Ягр в интервью говорил, что чем старше был, тем больше тренировался, и до сих пор играет. Саша же в 38 выглядит как Ягр
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ОИ , конечно! Как тимовец про них не мог не сказать. Отработал серебряник
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Ответ Maxim Shumov
Дааа, прям видно, что целью Овечкина является ПО и КС, именно поэтому он играет по 22 минуты, со своими навыками в защите все время выходит 5 на 6 или убивает большинство вашиков))
Ну наверное Вашингтон не просто так идёт в зоне плей-офф сворав меньше всё своих соперников
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