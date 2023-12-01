Овечкин о целях: «Каждый год стараться попасть в плей-офф, бороться за Кубок Стэнли. И Олимпиада, конечно же. Но здесь не от нас все зависит»

Александр Овечкин сообщил, что хочет каждый год бороться за Кубок Стэнли.

– Помимо каких-то очевидных вещей – еще один кубок, рекорд по голам, – есть ли у вас в карьере цели, о которых мы не знаем?

– Каждый год стараться попасть в плей-офф, бороться за .

И, конечно же, Олимпийские игры. Но здесь не от нас все зависит, – сказал нападающий « » .