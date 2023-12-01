Овечкин о целях: «Каждый год стараться попасть в плей-офф, бороться за Кубок Стэнли. И Олимпиада, конечно же. Но здесь не от нас все зависит»
Александр Овечкин сообщил, что хочет каждый год бороться за Кубок Стэнли.
– Помимо каких-то очевидных вещей – еще один кубок, рекорд по голам, – есть ли у вас в карьере цели, о которых мы не знаем?
– Каждый год стараться попасть в плей-офф, бороться за Кубок Стэнли.
И, конечно же, Олимпийские игры. Но здесь не от нас все зависит, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Так то лучший бомбардир в команде, где великолепные центры Макмайкл, Строум и Кузнецов за 20 матчей еле по 10 очков набрали.
Команда в зоне ПО, это тоже вроде как хорошо.