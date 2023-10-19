Владислав Третьяк: «Мы обыграли американцев по количеству катков на душу населения в среднем. У нас их 800. Спасибо президенту, правительству и Минспорту, они нас услышали»
Владислав Третьяк высказался о строительстве катков в России.
С 19 по 22 октября в Перми проходит международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».
– Главная тема пленарного заседания – инфраструктура и строительство спортивных объектов. Вы часто говорите о том, как важно в России строить катки.
– По-моему, я об этом говорю все время.
– Может ли после этого форума быть новый виток в строительстве катков?
– На протяжении моего президентства в ФХР я все время приводил пример, что в Канаде построено 3000 катков, в Америке – 1900, в Финляндии – 270… И мы на душу населения везде проигрываем. Но сейчас мы обыграли американцев в среднем по количеству катков на душу населения. Когда я пришел в 2006 году, у нас было 145 катков. А сегодня у нас – 800 катков.
Больше спасибо нашему президенту, правительству и Министерству спорта. Они нас услышали, и теперь строятся катки. А посмотрите, какие прекрасные арены воздвигаются для клубов КХЛ – и в Омске, и в Новосибирске, сейчас строится в Екатеринбурге, а также в Нижнем Новгороде… Я был, и там вообще уникально: три катка под одной крышей.
Мы сейчас находимся в Перми, и тут тоже хотят строить один каток. Тут же город-миллионник.
И все построенные катки заполнены до отказа. И нам их не хватает! Но все равно мы сделали большой шаг вперед, что мы сейчас имеем 800 катков.
– А до тысячи доведем?
– Я думаю, что доведем, и будем дальше работать с правительством. Если сегодня мне позволят сказать, то я поблагодарю за такую поддержку. Надеюсь, что мы и дальше будем продолжать эту программу, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Да и толку-то от этих катков. Кто на них играет? Дядьки с организаций? Или конторские матчи по ночам?
Спалился, короче🤣
Без шуток.
Он протягивает шланг из дома, заливает и выравнивает.
Также на свои деньги поставил бытовку и купил туда генератор, притащил откуда-то обогреватель. Чтобы зимой было удобно переодеваться всем.
И это без копейки из бюджета района/города.
Я больше чем уверен, что г-н Третьяк этот каток тоже посчитал.
И таких катков по России больше половины наберется.
Так что не надо балаболить.
Ну и ещё. Каток в России не равно каток в Америке. Я представляю какие там «катки». Небось целые ангары со всей инфраструктурой.
А у нас во дворе залили и всё, «каток», можете кататься. А то что там лёд весь кривой, так это уже не их дело.
Население России -145,000,000. Количество катков - 800. Итого, 1 каток на 181 тыс.чел .
И кто кого обыграл?
Не на них ли Ротенберг смотрел свои 800 матчей?
"реальными достижениями" это стало бы если бы детский спорт (в частности тут - хоккей) - стал бы доступнее всем слоям населения.
А он стал?
Если да - то ок, молодцы.
Если нет - то обычные показушные цифры.