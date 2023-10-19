Владислав Третьяк: «Мы обыграли американцев по количеству катков на душу населения в среднем. У нас их 800. Спасибо президенту, правительству и Минспорту, они нас услышали»

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Владислав Третьяк высказался о строительстве катков в России.

С 19 по 22 октября в Перми проходит международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». 

– Главная тема пленарного заседания – инфраструктура и строительство спортивных объектов. Вы часто говорите о том, как важно в России строить катки.

– По-моему, я об этом говорю все время.

– Может ли после этого форума быть новый виток в строительстве катков?

– На протяжении моего президентства в ФХР я все время приводил пример, что в Канаде построено 3000 катков, в Америке – 1900, в Финляндии – 270… И мы на душу населения везде проигрываем. Но сейчас мы обыграли американцев в среднем по количеству катков на душу населения. Когда я пришел в 2006 году, у нас было 145 катков. А сегодня у нас – 800 катков.

Больше спасибо нашему президенту, правительству и Министерству спорта. Они нас услышали, и теперь строятся катки. А посмотрите, какие прекрасные арены воздвигаются для клубов КХЛ – и в Омске, и в Новосибирске, сейчас строится в Екатеринбурге, а также в Нижнем Новгороде… Я был, и там вообще уникально: три катка под одной крышей.

Мы сейчас находимся в Перми, и тут тоже хотят строить один каток. Тут же город-миллионник.

И все построенные катки заполнены до отказа. И нам их не хватает! Но все равно мы сделали большой шаг вперед, что мы сейчас имеем 800 катков.

– А до тысячи доведем?

– Я думаю, что доведем, и будем дальше работать с правительством. Если сегодня мне позволят сказать, то я поблагодарю за такую поддержку. Надеюсь, что мы и дальше будем продолжать эту программу, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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108 комментариев

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Daishi
А как с удоями там? Обошли кляту Мерику?!)
+144
-5
+139
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McGregor
Миссия выполнена, можете уходить. Пожалуйста.
+80
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Егор Логвинов
Саныч, ты лучше бы рассказал, сколько с этих катков ты себе в карман положил.
Да и толку-то от этих катков. Кто на них играет? Дядьки с организаций? Или конторские матчи по ночам?
+72
-4
+68
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RON HEXTALL
Какой толк от этих катков, галочку поставить? У моей тещи в деревне под Ефремовым (Тульская область) построили этот каток, даже в первую зиму залили. А дальше что? Стоит никому не нужный, даже лед не заливают!
+36
-3
+33
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Заборостроитель
Ответ Kasztelan
Население США - 330,000,000. Количество катков - 1900. Итого, 1 каток на 174 тыс. чел. Население России -145,000,000. Количество катков - 800. Итого, 1 каток на 181 тыс.чел . И кто кого обыграл?
Возможно, Третьяк знает реальную цифру населения в РФ.
Спалился, короче🤣
+33
0
+33
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Ярославец75
Ответ Егор Логвинов
Саныч, ты лучше бы рассказал, сколько с этих катков ты себе в карман положил. Да и толку-то от этих катков. Кто на них играет? Дядьки с организаций? Или конторские матчи по ночам?
Открою Вам страшную тайну. Я живу в Ярославле. У нас из основных Арена2000, Старый Торпедо, школа олимпийского резерва с тремя катками, стадион спортшколы. Далее есть еще три хороших крытых стадиона,на одном из них два льда, ну и парц тройку мелких катков. Так вот, эти катки забиты под завязку. Лет расписан по часам, основное, отдается спортшколам и основе. Остальной лед по остаточному принципу. Очень много всяких подкаток и для девочек в том числе. Да, любители тоже играют, но у нас этот лед вечером, ближе к ночи. Я сам играю три раза в неделю,так что знаю. Да, взрослые дяденьки играют, организации, ночная лига, любительская. Или Вы хотите сказать, что нас выкинуть и вместо хоккея отправить в кабаки и пивные? Повторюсь,основной упор на лед для детей и спортшколы, но и простые люди должны иметь доступ. Так на Арене еще массовое катание проводят.
+31
-3
+28
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Valik Slovo
Ответ Daishi
А как с удоями там? Обошли кляту Мерику?!)
Не думаю что в Америке депутаты выступают со словами - построили 170000000 лавочку во дворах и наконец обошли пятую Россию
+27
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+27
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Vićtor Diaź
Лично знаю мужика, который в соседнем квартале заливает каток за свои кровные.
Без шуток.
Он протягивает шланг из дома, заливает и выравнивает.
Также на свои деньги поставил бытовку и купил туда генератор, притащил откуда-то обогреватель. Чтобы зимой было удобно переодеваться всем.
И это без копейки из бюджета района/города.
Я больше чем уверен, что г-н Третьяк этот каток тоже посчитал.
И таких катков по России больше половины наберется.
Так что не надо балаболить.
Ну и ещё. Каток в России не равно каток в Америке. Я представляю какие там «катки». Небось целые ангары со всей инфраструктурой.
А у нас во дворе залили и всё, «каток», можете кататься. А то что там лёд весь кривой, так это уже не их дело.
+25
-2
+23
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Kasztelan
Население США - 330,000,000. Количество катков - 1900. Итого, 1 каток на 174 тыс. чел.
Население России -145,000,000. Количество катков - 800. Итого, 1 каток на 181 тыс.чел .
И кто кого обыграл?
+22
0
+22
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Сулаквелидзе
Ответ Daishi
А как с удоями там? Обошли кляту Мерику?!)
Путин молоко не пьет
+16
-2
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Вячеслав Лобачев
Ахахахаххахахааха ,шизодед😁
+13
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Bakhytzhan Babashev
Какой был коньюктурщик при советском режиме, весь такой пушистый и покладистый, политинформации проводил в сборной, такой же и остался. Раньше "Слава КПСС", сейчас слава президенту.
+12
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Aleksey Yashin
"сегодня у нас – 800 катков"

Не на них ли Ротенберг смотрел свои 800 матчей?
+10
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Antony78
катки считали вместе с асфальтоукладочными?
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zheka#23
Кто там следующий в списке? Кого теперь обогнать надо?
+8
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Russ Ivan
Чем вообще занимается глава ФХР, кроме подсчёта количества катков и кто-кого уделал??
+8
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jSH
Ответ ivan555navi
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не "реальные достижения", а просто циферки красивые чиновникам для отчётов.
"реальными достижениями" это стало бы если бы детский спорт (в частности тут - хоккей) - стал бы доступнее всем слоям населения.

А он стал?

Если да - то ок, молодцы.
Если нет - то обычные показушные цифры.
+7
-1
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Guardsman
А как по зарплатам и пенсиям, обыграли?
+7
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Ми Ша
Сколько можно врать? Владислав, не считайте катками пруды замерзающие зимой
+5
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ЦСКА1960
Обошли путем снижения численности душ населения?
+5
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Сергей Галынский
А Третьяк точно уверен,что в Америке с 2006 года не построен ни один каток,что мы ее обошли🤔
+5
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Baco85
они в курсе, что американцы с ними не играли?
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Bambuk Bambuk
А ещё обогнали по количеству танков, силовиков и чиновников-дармоедов и воров на душу населения. Вот теперь заживём!
+7
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Beloded2007
Катков или откатов?
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justbored
Ответ Дмитрий Осипов
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Претензия в том, что строить нужно там, где они востребованы, а не количеством на душу Америку обгонять.
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