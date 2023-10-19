Владислав Третьяк: «Мы обыграли американцев по количеству катков на душу населения в среднем. У нас их 800. Спасибо президенту, правительству и Минспорту, они нас услышали»

Владислав Третьяк высказался о строительстве катков в России.

С 19 по 22 октября в Перми проходит международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

– Главная тема пленарного заседания – инфраструктура и строительство спортивных объектов. Вы часто говорите о том, как важно в России строить катки.

– По-моему, я об этом говорю все время.

– Может ли после этого форума быть новый виток в строительстве катков?

– На протяжении моего президентства в ФХР я все время приводил пример, что в Канаде построено 3000 катков, в Америке – 1900, в Финляндии – 270… И мы на душу населения везде проигрываем. Но сейчас мы обыграли американцев в среднем по количеству катков на душу населения. Когда я пришел в 2006 году, у нас было 145 катков. А сегодня у нас – 800 катков.

Больше спасибо нашему президенту, правительству и Министерству спорта. Они нас услышали, и теперь строятся катки. А посмотрите, какие прекрасные арены воздвигаются для клубов – и в Омске, и в Новосибирске, сейчас строится в Екатеринбурге, а также в Нижнем Новгороде… Я был, и там вообще уникально: три катка под одной крышей.

Мы сейчас находимся в Перми, и тут тоже хотят строить один каток. Тут же город-миллионник.

И все построенные катки заполнены до отказа. И нам их не хватает! Но все равно мы сделали большой шаг вперед, что мы сейчас имеем 800 катков.

– А до тысячи доведем?

– Я думаю, что доведем, и будем дальше работать с правительством. Если сегодня мне позволят сказать, то я поблагодарю за такую поддержку. Надеюсь, что мы и дальше будем продолжать эту программу, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.