Кучеров по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров с 39 очками. У Миллера – 36, Макар вышел на 3-е место с 34

Теги рейтинги Тампа-Бэй Ванкувер Колорадо НХЛ Никита Кучеров Джей Ти Миллер Кэйл Макар Хоккей

Никита Кучеров по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров с 39 очками.

Форвард «Тампы» поучаствовал в обоих голах своей команды в матче с «Питтсбургом» (2:4). Он продлил результативную серию до 8 игр (4+12 на отрезке).

В активе россиянина стало 39 (15+24) очков в 23 играх сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

На втором месте идет форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер – 36 (13+23) очков в 24 играх. На чистое третье место поднялся защитник «Колорадо» Кэйл Макар – 34 (7+27) балла в 22 играх. 

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10 комментариев
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улыбок тебе дед Макар
+14
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+11
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Кучеров молодчик забивает , а вот партнёры по команде слабо поддерживают его забитыми своими шайбами !
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+7
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Макар на Харт замахнулся
+4
0
+4
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Гораздо больше вероятности, что подсдуются ванкуверцы, чем Никита и ко

С другой стороны есть Макар и нефтяники

Интрига неплохая
+3
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Ответ Варлампий Варлампий
улыбок тебе дед макар
шутка, повторенная дважды, становится смешнее?)
+2
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улыбок тебе дед макар
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Прошлый раз писали про Макдевида что он на каком то лохматом месте , а сегодня тишина) что не так?)
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Никитос просто божит..
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Куч в полном порядке! Он сегодня "стамескина" только несколько раз один на один выводил. Дурацкий матч у Тампы получился, после первого периода мне казалось, что они сомнут питов, как бумагу. По-моему просто расслабились и про...ли игру на расслабоне.
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