Кучеров по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров с 39 очками. У Миллера – 36, Макар вышел на 3-е место с 34

Никита Кучеров по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров с 39 очками.

Форвард « » поучаствовал в обоих голах своей команды в матче с «Питтсбургом» (2:4). Он продлил результативную серию до 8 игр (4+12 на отрезке).

В активе россиянина стало 39 (15+24) очков в 23 играх сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

На втором месте идет форвард « » – 36 (13+23) очков в 24 играх. На чистое третье место поднялся защитник « » – 34 (7+27) балла в 22 играх.