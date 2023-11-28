Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 36 очками. У Куинна Хьюза и Миллера по 33, у Макара 32

Никита Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 36 очками.

Сегодня форвард « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата против « » (1:4).

В активе россиянина стало 36 (15+21) очков в 21 игре. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.

Второе место делят два игрока из « » – защитник и форвард Джей Ти Миллер. Оба набрали по 33 балла в 22 играх.

На 4-е место вышел защитник «Колорадо» с 32 (6+26) очками в 21 игре. Сегодня он набрал 2 (1+1) балла.