Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 36 очками. У Куинна Хьюза и Миллера по 33, у Макара 32
Никита Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 36 очками.
Сегодня форвард «Тампы» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (1:4).
В активе россиянина стало 36 (15+21) очков в 21 игре. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.
Второе место делят два игрока из «Ванкувера» – защитник Куинн Хьюз и форвард Джей Ти Миллер. Оба набрали по 33 балла в 22 играх.
На 4-е место вышел защитник «Колорадо» Кэйл Макар с 32 (6+26) очками в 21 игре. Сегодня он набрал 2 (1+1) балла.
с Макаром у них внутреннее соревнование, логично предполагать что нападающий может победить