Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 36 очками. У Куинна Хьюза и Миллера по 33, у Макара 32

Теги рейтинги Тампа-Бэй Ванкувер Колорадо НХЛ Никита Кучеров Джей Ти Миллер Кэйл Макар Куинн Хьюз Хоккей

Никита Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 36 очками.

Сегодня форвард «Тампы» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (1:4). 

В активе россиянина стало 36 (15+21) очков в 21 игре. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги. 

Второе место делят два игрока из «Ванкувера» – защитник Куинн Хьюз и форвард Джей Ти Миллер. Оба набрали по 33 балла в 22 играх. 

На 4-е место вышел защитник «Колорадо» Кэйл Макар с 32 (6+26) очками в 21 игре. Сегодня он набрал 2 (1+1) балла. 

8 комментариев

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Александр Иванов
Ответ Михаил Черный
100+ это понятно, но за первое место будут бороться те же Драйзайтл, Маккинон с окружением, Мак еще разок 5 очков наберет и в топ вырвется.
А когда Маккиннон за первое место боролся? Арт Росс, за последние года, брали только Куч, Драйз и один завсегдатай. Маккиннон сотку-то выбил один только раз, в последнем сезоне, а все плюшки в Лавинах сейчас Макар будет забирать.
+9
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+8
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Дима Миронов
у ближайшего преследователя 25 очков
+7
-1
+6
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Оскар Муравьёв
Если не травмы сотку должен выбить без вопросов
+3
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Владимир Кузнецов
процитирую себя): лучший хоккеист в мире на данный момент!)), здесь любят так писать)
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Михаил Черный
Ответ Александр Иванов
А когда Маккиннон за первое место боролся? Арт Росс, за последние года, брали только Куч, Драйз и один завсегдатай. Маккиннон сотку-то выбил один только раз, в последнем сезоне, а все плюшки в Лавинах сейчас Макар будет забирать.
Маккинону мешали пропуски игр. а так прошлый сезон на 120+ шел.

с Макаром у них внутреннее соревнование, логично предполагать что нападающий может победить
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