Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 37 очками. У Миллера – 35, Макдэвид с 28 делит 9-е место

Никита Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 37 очками.

Сегодня форвард « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (1:3).

На счету россиянина 37 (15+22) баллов в 22 играх. Он продлил результативную серию до 7 игр (4+10 на отрезке).

На чистое второе место вышел форвард « » , сделавший 2 передачи в матче с «Анахаймом» (3:1). У него стало 35 (13+22) баллов в 23 играх.

Отметим, что 5-кратный обладатель «Арт Росс Трофи» («Эдмонтон»), набравший 3 (1+2) очка в матче с «Вегасом» (5:4 Б), делит 9-е место с партнером по команде Леоном Драйзайтлем и Нэтаном Маккинноном из «Колорадо». У всех этих игроков по 28 баллов.