Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 37 очками. У Миллера – 35, Макдэвид с 28 делит 9-е место

Теги рейтинги Тампа-Бэй Ванкувер Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Джей Ти Миллер Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 37 очками.

Сегодня форвард «Тампы» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (1:3). 

На счету россиянина 37 (15+22) баллов в 22 играх. Он продлил результативную серию до 7 игр (4+10 на отрезке). 

На чистое второе место вышел форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер, сделавший 2 передачи в матче с «Анахаймом» (3:1). У него стало 35 (13+22) баллов в 23 играх. 

Отметим, что 5-кратный обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), набравший 3 (1+2) очка в матче с «Вегасом» (5:4 Б), делит 9-е место с партнером по команде Леоном Драйзайтлем и Нэтаном Маккинноном из «Колорадо». У всех этих игроков по 28 баллов. 

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15 комментариев
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Дмитрий Кутузов
Ответ ovi1000
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Он весной заберёт Арт Росс
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Dimash Balatayev
главное продолжает набирать очки
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Кино Музыка
Партнеры были ужасны.
+9
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Maxim Shumov
Ответ Дмитрий Кутузов
Он весной заберёт Арт Росс
У человека ник сам за себя говорит
+9
-3
+6
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ovi1000
Куч по ассистам догнал Ларионова по 475
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AAM1977
молодым везде у нас дорога, а лично я жду от Овечкина 1500 очков
можно и 3-мя передачами :)
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Дмитрий Кутузов
Ответ Maxim Shumov
У человека ник сам за себя говорит
кричит, я бы сказал)))
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Ответ года
Ответ AAM1977
молодым везде у нас дорога, а лично я жду от Овечкина 1500 очков можно и 3-мя передачами :)
А кто молодой?)
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Silky Mitts
Ответ ovi1000
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Сегодня 9-е, к концу месяца будет первое. Кучерок пока трон погреет для папы, а потом придётся слезть.
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