Алексей Дементьев: «Если НХЛ пригласит Россию сыграть с США и Канадой, а шведы, финны, чехи откажутся, трагедией это не станет. Зрительский интерес Европы все равно будет направлен на эти игры»

Алексей Дементьев высказался о турнире сборных под эгидой НХЛ без России.

Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – , США, и . Сборную России не пригласят на соревнование.

– Существует ли сейчас проблема в НХЛ с российскими игроками?

– В отдельно взятых клубах НХЛ – нет. Вы же видите «Коламбус», где четыре российских игрока на лидирующих позициях. Четверка наших игроков была задрафтована НХЛ в первом раунде прошлым летом. 19 человек – в общей сложности…

– Но при этом Россию не пригласили на мира. Разве не сюрприз?

– В определенной степени – да. Все-таки финансовая выгода всех матчей с участием сборной России очевидна. Но, как я понимаю, проходили консультации с федерациями других стран, и было принято общее решение проводить Кубок мира без нашей страны…

Что ж, великолепно, наши ребята получат дополнительные выходные.

– При этом в клубах НХЛ они все вместе играют, и никого это не беспокоит.

– Да, никаких проблем. Я ни разу не слышал от игроков, чтобы шведы, финны, чехи, американцы не разговаривали с русскими в своих командах…

Считаю, что рано или поздно состоятся матчи с участием всех сильнейших сборных мира. И, скорее всего, первыми соперниками России станут американцы и канадцы. Надеюсь, что к этому готовится и уже составила счет финансовых потерь, которые Россия понесла за годы отстранения от мирового хоккея.

– То есть американцам и канадцам было бы интересно вновь встречаться с нами, делая отсыл к Суперсериям 1970-80-х?

– Исключительно выгодно. Вы себе даже представить не можете, до какой степени. Если провести турнир между Россией, США и Канадой, это будет сумасшедший формат и коммерческий успех.

Я глубоко убежден, что участие России в таких соревнованиях – не за горами. Если НХЛ пригласит нашу команду сыграть с американцами и канадцами, а европейцы – шведы, финны, чехи – откажутся, трагедией это не станет. Ведь зрительский интерес всей Европы все равно будет направлен на просмотр данных игр, – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев.