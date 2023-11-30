Алексей Дементьев: «Если НХЛ пригласит Россию сыграть с США и Канадой, а шведы, финны, чехи откажутся, трагедией это не станет. Зрительский интерес Европы все равно будет направлен на эти игры»

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Алексей Дементьев высказался о турнире сборных под эгидой НХЛ без России.

Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

– Существует ли сейчас проблема в НХЛ с российскими игроками?

– В отдельно взятых клубах НХЛ – нет. Вы же видите «Коламбус», где четыре российских игрока на лидирующих позициях. Четверка наших игроков была задрафтована НХЛ в первом раунде прошлым летом. 19 человек – в общей сложности…

– Но при этом Россию не пригласили на Кубок мира. Разве не сюрприз?

– В определенной степени – да. Все-таки финансовая выгода всех матчей с участием сборной России очевидна. Но, как я понимаю, проходили консультации с федерациями других стран, и было принято общее решение проводить Кубок мира без нашей страны…

Что ж, великолепно, наши ребята получат дополнительные выходные.

– При этом в клубах НХЛ они все вместе играют, и никого это не беспокоит.

– Да, никаких проблем. Я ни разу не слышал от игроков, чтобы шведы, финны, чехи, американцы не разговаривали с русскими в своих командах…

Считаю, что рано или поздно состоятся матчи с участием всех сильнейших сборных мира. И, скорее всего, первыми соперниками России станут американцы и канадцы. Надеюсь, что ФХР к этому готовится и уже составила счет финансовых потерь, которые Россия понесла за годы отстранения от мирового хоккея.

– То есть американцам и канадцам было бы интересно вновь встречаться с нами, делая отсыл к Суперсериям 1970-80-х?

– Исключительно выгодно. Вы себе даже представить не можете, до какой степени. Если провести турнир между Россией, США и Канадой, это будет сумасшедший формат и коммерческий успех.

Я глубоко убежден, что участие России в таких соревнованиях – не за горами. Если НХЛ пригласит нашу команду сыграть с американцами и канадцами, а европейцы – шведы, финны, чехи – откажутся, трагедией это не станет. Ведь зрительский интерес всей Европы все равно будет направлен на просмотр данных игр, – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев.

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17 комментариев
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Феерический отрыв от реальности.
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Так если суперсерию с РБ столько народу смотрят, зачем унижаться перед НХЛ? )
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Каждая говорящая голова почему-то беспокоится о финансовом успехе НХЛ с этого турнира, хотя у самих без бюджетных денег ни один клуб КХЛ не сможет выжить
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Зрители в США и Канаде знают игроков НХЛ на них и будут идти. Разве составы Швеции или Финляндии менее звездные чем у России?
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Нашёл кого учить как деньги делать...
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Пригласить одну команду, чтобы потерять две? При том, что Россия сейчас слабее и Финляндии и Швеции. В чём логика?!
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Походу Дементьев закончил следить за хоккем ещё в конце 80-х.
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полное заблуждение... раньше гордились космосом,балетом и хоккеем. Сейчас космос и балет в отстое, еще год-два и хоккей останется местечковым турнирчиком. Беларуси уже проигрываем...чего же более ??? весь народ ,российский, с ОГРОМНЫМ нетерпением ждет супер игры с Беларусью и Казахстаном!!! насмешил Деменьтьев.
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с чего она должна это сделать?
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Да пусть сыграют сборные СА и Европы
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Ответ ГЕНПЛАН
Зрители в США и Канаде знают игроков НХЛ на них и будут идти. Разве составы Швеции или Финляндии менее звездные чем у России?
Конечно менее. Достаточно посмотреть на продажи свитеров Овечкина. Никого из Финляндии или Швеции даже близко нет 🥱
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