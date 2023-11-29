Фетисов о турнире сборных без России: «Верил, что НХЛ даст возможность сыграть в коммерческом турнире. Раньше Кубок Канады был турниром их пивной компании»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов НХЛ Кубок мира Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о турнире НХЛ для сборных без России.

Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

– Как же без наших хоккеистов будут проводить Кубок мира по хоккею-2025? Соревнования, наверное, провалятся?

– Ничего не провалятся. Ну, не будет сборной России. Звезд везде достаточно.

Хотя я до последнего верил, что НХЛ этот принцип выдержит и даст возможность нашей команде сыграть в коммерческом турнире. До последнего верил. Конечно, я разочаровался этим решением…

– А это НХЛ проводит?

– Да, это НХЛ проводит. Не знаю, с Международной федерацией хоккея или нет, но, по-моему, это их турнир.

Потому что раньше Кубок Канады был турниром их пивной компании… Печально на самом деле. Я немного расстроился в этом плане, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

2 комментария
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